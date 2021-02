Isola dei Famosi, chi è Brando Giorgi: età, vero nome e chi è la sua ex fidanzata famosa

Brando Giorgi è uno dei concorrenti della prossima edizione de L’Isola dei Famosi: in questo articolo vi diciamo tutto su di lui

L’attore ed ex modello Brando Giorgi sarà uno dei concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, reality show in onda su Canale 5. Per lui si tratta della prima esperienza in un reality show della rete del Biscione, dato che in precedenza ha partecipato solo a Notti sul ghiaccio, in onda sui canali Rai. Come affronterà l’esperienza in Honduras? Di seguito vi raccontiamo tutto su di lui: dall’età alla vita privata, fino alle curiosità sull’amato attore.

Chi è Brando Giorgi

Brando Giorgi nasce a Roma il 21 maggio del 1966. Ha 54 anni e in realtà il suo è un nome d’arte. Il suo vero nome è Lelio Sanità di Toppi. Come lui stesso ha rivelato, il suo nome, oltre che lungo e difficile da ricordare, era anche poco adatto al mondo dello spettacolo e per questo scelse uno pseudonimo. Brando gli sarebbe piaciuto anche come vero nome, mentre Giorgi fu coniato dal suo agente. Debutta nel 1992 come protagonista nel film Cattive ragazze, accanto a Eva Grimaldi e per la regia di Marina Ripa di Meana. Recita in seguito in alcuni videoclip, come Gente comune e Acqua di mare dell’artista Mietta. Nel 1993 recita nel film Abbronzatissimi – 2 al fianco di Valeria Marini. Successivamente ha successo come modello, divenendo il volto di punta di stilisti molto importanti. Nel 2000 debutta in televisione con la serie tv Incantesimo 3, in onda su Rai Uno; mentre nel 2002 entra nel cast della soap opera di Canale 5, Vivere, dove interpreta il ruolo di Roberto Falcon. Nel 2007 partecipa al reality show di Rai Uno, Notti sul ghiaccio 2, condotto da Milly Carlucci, e nello stesso anno gira tre miniserie tv per Canale 5, fra cui Io non dimentico, in cui è protagonista nel ruolo del camorrista Carmine Altieri. Nel 2009 torna sul grande schermo con il film Tieni a me – L’età delle parole, presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia 2008. Le sue ultime apparizioni televisive sono in Don Matteo, Centovetrine e Camera Cafè. Adesso l’attore ha deciso di accettare la proposta di Mediaset, lanciandosi in questa nuova avventura. Riuscirà a resistere sulla temutissima Isola dei Famosi?

Riguardo alla sua vita privata, invece, Brando Giorgi è sposato con la showgirl Daniela Battizzocco. La donna è stata ex corista del format Tira & Molla su Canale 5, nonché cantante di Domenica In. Nel 1999 ha condotto con Carlo Conti e Paolo Fox il quiz In bocca al lupo!. È stata anche attrice nella soap opera Vivere, nel ruolo di Rossana Marchini. Dalla storia d’amore tra Brando e Daniela sono nati due splendidi figli, Camilla e Niccolò.

Non tutti però sanno che Giorgi ha avuto anche un ex fidanzata molto famosa. Verso la metà degli anni Novanta, infatti, fu protagonista – come abbiamo detto – di alcuni videoclip di Mietta. Tra i due nacque una bella sintonia, che sfociò poi in una storia d’amore, durata ben sette anni.