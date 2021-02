L’Isola dei Famosi sta per tornare in tv: ma chi saranno i concorrenti ufficiali? Spuntano i primi annunci ufficiali: pochi minuti fa il reality ha svelato altri tre nomi!

Per tutti gli appassionati dei reality questo periodo è davvero pazzesco. Al termine del Grande Fratello VIP, torna in tv L’Isola dei Famosi! La finale del programma condotto da Alfonso Signorini è in programma il 1 marzo 2021: chi vincerà questa lunga ed inedita edizione? E mentre comincia il toto nome, si pensa già a chi saranno i naufraghi della prossima edizione de L’Isola. Quest’anno alla conduzione ci sarà l’incantevole Ilary Blasi, affiancata da Massimiliano Rosolino che vestirà i panni di inviato ufficiale! Il primo nome del naufrago è arrivato pochi giorni fa: parliamo di Awed, nome d’arte di Simone Paciello. Il giovane da conduttore del Grande Fratello VIP Party volerà direttamente in Honduras! Ma chi saranno i suoi compagni d’avventura? Sono spuntati pochi minuti fa altri tre nomi: vi sveliamo subito di chi si tratta!

L’Isola dei Famosi, i concorrenti ufficiali: annunciati altri tre nomi, chi sono

L’Isola dei Famosi attraverso il suo canale Instagram ha svelato altri tre nomi dei prossimi concorrenti. I naufraghi che voleranno in Honduras per vivere una nuova avventura saranno Vera Gemma, Drusilla Gucci e Brando Giorgi!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

E dunque, come scrive anche il canale social del reality, sono pronti tre nuovi biglietti per l’Honduras. Iniziano ad arrivare i primi annunci ed i fan del programma sono davvero entusiasti! Ricordiamo che questo reality si svolge in Honduras ed i concorrenti dovranno lottare contro la fame, dovranno abbandonare le comodità del nido di casa per mettersi alla prova! Sarà una vera sfida con se stessi! La vita ‘selvaggia’ non è per tutti: chi resisterà agli ostacoli che, come in ogni edizione, si presentano? Non ci resta che attendere chi saranno gli altri compagni di viaggio di questi primi quattro naufraghi annunciati!