La bellissima bambina ritratta in questo scatto oggi è un’attrice straordinaria: guardatela bene, la somiglianza è incredibile: la riconoscete?

In questo scatto c’è una bellissima bambina, sorridente e dai grandi occhioni espressivi: oggi è una celebre e straordinaria attrice, riuscite a riconoscerla? Iniziamo col dire che non è cambiata affatto, è rimasta esattamente la stessa e il suo fascino e la sua grazia sono solo cresciute con lei. L’attrice in questione è originaria di Roma ed ha ricoperto ruoli di grande spessore sia in televisione, prendendo parte a fiction amatissime dal pubblico, sia al cinema. Nel 1991 ha partecipato allo storico concorso di Miss Italia. Oltre ad essere una talentuosa interprete è anche una mamma a tempo pieno. Avete capito di chi si tratta? Non temete, lo scoprirete nelle prossime righe!

Chi è questa bellissima bambina, oggi straordinaria attrice?

Se la guardate bene vi accorgerete che quel sorriso e quei grandi occhioni sono davvero inconfondibili. La bambina ritratta in questa foto è la bellissima Claudia Pandolfi! Straordinaria interprete che ha preso parte ad un numero eccezionale di pellicole cinematografiche, regalando sempre performance incredibili, ma anche a fiction televisive che sono rimaste nel cuore del pubblico, come “Un medico in famiglia” e “Distretto di polizia”. Di recente l’abbiamo ammirata in “Made in Italy”, mentre qualche mese fa è stata la volta de “Gli orologi del Diavolo” al fianco dell’eccezionale Beppe Fiorello. Qualche anno fa, a “Verissimo”, Claudia Pandolfi ha fatto una confessione inedita riguardo la sua vita, una rivelazione su di un evento davvero importante e di come lei l’avesse vissuto. A pubblicare lo scatto che vi abbiamo mostrato è stata la stessa attrice tramite il suo seguitissimo profilo Instagram. La bellissima attrice, infatti, utilizza il social per mantenersi in contatto con i suoi numerosissimi fan. Eccola invece oggi, sempre splendida, proprio come allora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Pandolfi (@missipanda)

Siamo certi che molti di voi avranno riconosciuto nella dolcissima bimba dello scatto la meravigliosa e talentuosa attrice che conosciamo oggi.