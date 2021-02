Attualmente Sabrina Ferilli è felicemente sposata con il manager Flavio Cattaneo, ma chi è il suo ex marito? Lo conosciamo benissimo.

È una delle più grandi attrici di sempre, Sabrina Ferilli. Recentemente in onda come capo della giuria popolare a Tu si que Vales e come ‘regalo’ per un’emozionante storia di C’è Posta per Te, la romana decanta di un successo davvero assoluto. Certo, in queste ultime settimane, stiamo ammirando nuovamente la sua bravura grazie alle repliche della miniserie televisiva ‘L’amore strappato’. Ma, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, molto presto la rivedremo sul piccolo schermo alle prese con una nuova ed incredibile storia di una mamma forte e coraggiosa. Ecco, ma in attesa di poterla rivedere ed ammirare, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? In particolare, cosa sappiamo esattamente della sua vita privata. Certo, sappiamo benissimo che, dal 2011, la bellissima Sabrina Ferilli è sposata con il manager Flavio Cattaneo. Ma, come ricorderete, questo con il buon Cattaneo non è affatto il suo primo matrimonio. Nel suo passato, infatti, l’attrice ne conta un altro, durato circa due anni. Ecco, ma ricordate chi è il suo ex marito? Scopriamolo insieme.

Sabrina Ferilli, ricordate chi è il suo ex marito?

Dal punto di vista professionale, diciamoci la verità, sappiamo davvero ogni cosa di Sabrina Ferilli. Mossi i primi passi in questo mondo davvero da piccolina, l’attrice romana decanta di un curriculum davvero incredibile. E, soprattutto, da invidiare. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente della sua vita privata? Attualmente, come dicevamo precedentemente, la bella Ferilli è felicemente sposata con Flavio Cattaneo. La coppia è convolata a nozze nel 2011 in gran segreto a Parigi. E, da quel momento, non si è mai più lasciata. Ecco, ma prima di questo matrimonio, ricordate che la simpaticissima Sabrina è stata già sposata? E ricordate con chi? Chi è, quindi, l’ex marito della famosissima attrice romana? Ebbene: il suo nome è Andrea Perone. Sabrina ed Andrea, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che siano convolati a nozze nel 2003, dopo ben otto anni di fidanzamento. E che, però, nel 2005 si siano detti addio definitivamente. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: chi è esattamente l’ex marito di Sabrina Ferilli? Se il suo nome non vi risulta affatto nuovo, avete pienamente ragione. Oltre ad essere l’ex fidanzato di un’ex concorrente del Grande Fratello Vip di questa edizione, il buon Perone è conosciuto tantissimo anche per la sua professione da imprenditore.

Non sappiamo esattamente se, attualmente, Andrea Perone sia impegnato o sia ancora single. Fatto sta che, dopo la separazione da lui, Sabrina Ferilli ha ritrovato l’amore accanto al suo Flavio Cattaneo.