Il TG 1 delle 16.45 di oggi, mercoledì 24 febbraio, è stato un ‘flop’: i servizi non sono partiti, l’edizione è durata solo 4 minuti! Cosa è successo.

Oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, l’edizione del TG 1 delle 16.45 è stata un vero ‘flop’. Qualcosa è andato storto dal punto di vista tecnico ed i servizi non sono potuti andare in onda. Panico e sfortuna nella redazione del telegiornale dove la giornalista e conduttrice televisiva, Francesca Grimaldi, si è ritrovata in una situazione di difficoltà. Il telegiornale diretto da Giuseppe Carboni è dovuto arrivare all’interruzione: è durato infatti solo 4 minuti e 57 secondi. Ecco nel dettaglio cosa è accaduto in questo pomeriggio nel telegiornale di Rai Uno.

TG 1, edizione ‘drammatica’: non partono i servizi, cosa è successo in diretta

Il TG 1 di questo pomeriggio di mercoledì 24 febbraio 2021 è da dimenticare. L’edizione delle 16.45 si è rivelata particolarmente sfortunata dal punto di vista tecnico: i servizi non sono mai andati in onda. Il TG 1 è stato aperto da Francesca Grimaldi, giornalista conduttrice del telegiornale in onda su Rai Uno: la prima notizia riguardava l’informativa del Ministro della Salute, Roberto Speranza, sul prossimo DPCM in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. La giornalista ha così lanciato il servizio che però, non è mai partito. La Grimaldi allora decide di collegarsi con Roberto Chinzari per le ultime da Palazzo Chigi. Al termine del collegamento con l’inviato, un altro servizio lanciato non è partito. “Ci deve essere qualche problema sui servizi in regia” ha spiegato la giornalista la quale, dopo alcuni secondi di silenzio, ha deciso di collegarsi con il Tg 1 economia.

Il telegiornale di Rai Uno questo pomeriggio di 24 febbraio, precisamente l’edizione delle 16.45 è durato solo 4 minuti. Un’edizione particolarmente sfortunata che la conduttrice e chi lavora dietro le quinte vorrà sicuramente dimenticare. Questo il riassunto di quanto accaduto: