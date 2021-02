Lo studio di Uomini e Donne assiste ad un colpo di scena inimmaginabile: la decisione schock di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

Sono molte le storie d’amore e non nate nel famoso dating show di Canale 5 Uomini e Donne nel corso di questi anni. Alcune hanno caratterizzato più di una stagione, tra abbandoni, ritorni, ripensamenti, litigi e chi più ne ha più ne metta. Ci sono però alcuni legami rimasti davvero impressi nella memoria dei telespettatori, sia per quanto riguarda il trono classico che quello over. Proprio su quest’ultimo, Il Vicolo delle News ha rivelato delle anticipazioni clamorose su una coppia molto amata e che finora ha avuto un percorso abbastanza travagliato anche a causa della presenza di un terzo incomodo, Ida Platano. A questo punto, avrete già capito che si tratta di Riccardo Guarnieri, protagonista di una storia lunga e complicata proprio con la bella bresciana. Il cavaliere pugliese è tornato quest’anno nel programma da single ed ha ripreso a frequentare una sua vecchia fiamma. Stiamo parlando ovviamente di Roberta Di Padua. Ecco cosa ci rivela Il Vicolo delle News a tal proposito: vi assicuriamo che resterete sbalorditi.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Riccardo e Roberta, l’annuncio spiazza tutto lo studio di Uomini e Donne

Il Vicolo delle News racconta che nella puntata registrata oggi, Riccardo e Roberta hanno annunciato qualcosa di veramente inaspettato. I due hanno infatti comunicato a Maria De Filippi e al pubblico in studio di voler uscire dalla trasmissione per poter vivere il loro amore lontano dalle telecamere. La dama si è dichiarata innamoratissima di Guarnieri, che a sua volta si è commosso dicendo di ricambiare i sentimenti di Roberta. Anche lui è propenso a lasciare il programma e a dare inizio ad una bellissima storia e nel modo più riservato e tradizionale possibile. La nuova coppia ha ballato al centro dello studio, sotto la cascata di petali sulle note della canzone cantata da Deddy di Amici, “Il cielo contromano”.

Una notizia davvero inaspettata per molti e che ha dato grande gioia ai fan: tantissimi auguri a Riccardo e Roberta per una lunga e felice vita insieme!