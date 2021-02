Vera Gemma è una delle nuove concorrenti de L’Isola dei Famosi: ricordate in quale altro reality l’abbiamo vista? Vi sveliamo qualche curiosità sul suo conto.

L’Isola dei Famosi sta per tornare e sono stati già annunciati alcuni dei concorrenti che vivranno una nuova avventura in Honduras. Proprio oggi, 24 febbraio 2021, sono stati annunciati altri tre nomi: Drusilla Gucci, Brando Giorgi e Vera Gemma sono i tre naufraghi confermati direttamente dal reality. Proprio di quest’ultima vi parliamo: figlia dell’attore Giuliano Gemma, non è la prima volta che partecipa ad un reality. Oltretutto, è un’amante delle avventure: uno dei programmi televisivi a cui ha preso parte è stato Pechino Express. Vera partecipò in coppia con Asia Argento: quest’ultima però fu costretta a ritirarsi a causa di un infortunio. La Gemma proseguì la sua avventura con Gennaro Lillio: furono eliminati alla sesta puntata. La prossima naufraga de L’Isola dei Famosi è pronta a vivere una nuova avventura in Honduras? E’ pronta a vivere una sfida con se stessa?

Vera Gemma è una delle nuove naufraghe de L’Isola dei Famosi. Lo show che partirà tra poco (la data ufficiale non è ancora stata resa nota) vedrà tra i concorrenti il famoso volto televisivo e nota attrice. E’ nata a Roma, nel 1970 dall’unione tra l’attore Giuliano Gemma e la sua prima moglie, Natalia Roberti. La sua prima esperienza al cinema è arrivata nel 1978: aveva solo 8 anni quando recitò in ‘Il grande attacco’.

Dopo aver debuttato come attrice ed autrice teatrale nei primi anni ’90, prese parte a molti film come ‘La sindrome di Stendhal’, ‘Il cartaio’, ‘Ovosodo’. E’ entrata poi nel mondo della tv: ha preso parte al suo primo reality nel 2005. Partecipò a ‘Ritorno al presente’ condotto da Carlo Conti! Vera Gemma è stata nel gennaio 2020 protagonista di Pechino Express: nel famoso reality era in coppia con Asia Argento. Quest’ultima però, vittima di un incidente al ginocchio, fu costretta a ritirarsi e lasciare il posto a Gennaro Lillio.

Vera Gemma ha inoltre lavorato come produttrice e regista: è ideatrice, nel 2013, di un documentario dedicato al padre ‘Giuliano Gemma: un italiano nel mondo’.Su Instagram Vera è seguita da oltre 19 mila follower: è molto attiva e si diverte a pubblicare fotografie di sé.

Vita privata

Vera Gemma, nel 2001, ha sposato l’ex campione di Kung Fu di nome Jamil. Dopo pochi anni però il matrimonio giunse al capolinea. Secondo quanto si legge sul web, nel 2008 Vera si sarebbe innamorata di un musicista blues di nome Henry.