Il 27 febbraio 2021 torna Verissimo e pochi minuti fa il canale Instagram del programma ha svelato uno degli ospiti della puntata. Sabato ci sarà proprio lei!

Sabato 27 febbraio 2021 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Lo show condotto da Silvia Toffanin regala ogni sabato interviste, dichiarazioni esclusive e tanto intrattenimento. Ogni weekend gli ospiti non deludono mai le aspettative e mantengono incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Ad esempio, nell’ultima puntata andata in onda abbiamo ascoltato Belen Rodriguez: la showgirl argentina è in dolce attesa ed ha rivelato dettagli inediti sulla sua gravidanza. Ma pensiamo alla prossima puntata: iniziano a spuntare le prime indiscrezioni su chi ci sarà nello studio di Silvia Toffanin. Il canale Instagram del programma ha rivelato il primo ospite. Ecco di chi si tratta.

Verissimo, magnifico annuncio: sabato 27 febbraio ci sarà proprio lei

Sabato 27 febbraio torna in tv con una nuova puntata ricca di sorprese Verissimo. Silvia Toffanin ospiterà nel suo studio tanti personaggi noti dello spettacolo italiano: il primo è stato appena annunciato attraverso i canali social. Dopo il Grande Fratello VIP, racconterà tutte le sue emozioni. Capito chi ci sarà negli studi Mediaset di Verissimo? Giulia Salemi!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

La giovane italo persiana racconterà a Silvia Toffanin ed al pubblico di Canale 5 le emozioni vissute nella Casa. Ricordiamo che la Salemi, al GF VIP, ha conosciuto Pierpaolo, diventato oggi il suo fidanzato. Tra loro è scoppiato un amore a cinque stelle e l’ex velino, finalista, non vede l’ora di poter vivere fuori la storia con la sua Giulia. L’ex gieffina ha avuto un percorso davvero formativo, lo ha raccontato lei stessa in un tweet. Il GF le ha permesso di maturare e sicuramente a Verissimo racconterà nel dettaglio tutto ciò che ha vissuto durante l’esperienza giunta al termine meno di una settimana fa. Giulia è stata eliminata dal televoto: la sfida è stata tra lei e Stefania Orlando.