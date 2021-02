Alessandro Roja, avete mai visto la moglie dell’amatissimo attore? Insieme sono bellissimi, bisogna ammetterlo.

Questa sera ci sarà una nuova puntata di Lui è peggio di me, lo show che al timone vede Giorgio Panariello e Marco Giallini. Un appuntamento da non perdere, perchè sarà, come sempre, ricco di colpi di scena. Ebbene, ogni volta sono numerosi ed eccezionali gli ospiti presenti, e anche tra poche ore, ci saranno grandi artisti ad allietare la serata agli italiani. Tra di loro non possiamo non citare Alessandro Roja, attore italiano, amatissimo. E’ diventato famoso come coprotagonista di Romanzo Criminale-La serie; si tratta di una miniserie televisiva ispirata alla storia vera della banda della Magliana. Ovviamente, la sua carriera è proseguita, e in questi anni, l’abbiamo visto interpretare numerosi personaggi. Ogni volta ha conquistato letteralmente i telespettatori. Alessandro è oggi tanto conosciuto, ma avete mai visto sua moglie? Insieme sono bellissimi.

Alessandro Roja è un attore dal talento incredibile; è diventato popolare quando è entrato nel cast della miniserie televisiva Romanzo Criminale, in veste di coprotagonista, nel 2008. Nel 2009 è sul grande schermo con Feisbum-Il Film, ispirato al social network Facebook. L’abbiamo visto al fianco di Cristiana Capotondi, vestire il ruolo di protagonista, della miniserie per la Rai L’olimpiade nascosta. La sua carriera, in questi anni, ha raggiunto l’apice del successo, grazie alle sue brillanti interpretazioni. Oggi, la sua notorietà è immensa, e anche su instagram riscontra un certo seguito. Proprio sui social, è possibile ammirare i suoi numerosi scatti, riguardanti sia la sua vita privata sia professionale. Ebbene, sono molti gli scatti insieme a sua moglie: l’avete mai vista? Lei è Claudia Ranieri, figlia dell’allenatore Claudio Ranieri. La coppia ha due figli, nati rispettivamente nel 2014 e nel 2019.

Ebbene, possiamo dire, sono veramente bellissimi. Su instagram , sono molte le foto che li ritraggono insieme, mentre sono intenti a scambiarsi dolci carezze.

Come vi abbiamo già anticipato, proprio questa sera sarà presente nello show dei due amatissimi attori, Marco Giallini e Giorgio Panariello, Lui è peggio di me. Sarà un appuntamento da non perdere, il divertimento è assicurato, e non solo!