Una puntata che i telespettatori di Amici di Maria De Filippi non dimenticheranno facilmente, quella trasmessa ieri 24 febbraio 2021. Una puntata in cui abbiamo assistito ad un graditissimo ritorno, che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico di Canale 5. Ricordate Garrison Rochelle, lo storico simpaticissimo insegnante di ballo della scuola? Ebbene, proprio nella puntata di ieri lo abbiamo rivisto in studio, ma con un ruolo completamente diverso. Curiosi di scoprire tutti i dettagli? Ve li sveliamo subito.

Amici 20, clamorosa novità: Garrison torna in studio dopo anni, ecco in quale ruolo

Un ritorno emozionante, quello di Garrison ad Amici. Il coreografo americano infatti è stato per anni uno dei volti fissi della trasmissione di Maria De Filippi, entrando nel cuore dei telespettatori. Telespettatori che ieri hanno gioito nel rivedere il maestro nello studio ci Canale 5. Quale è stato il suo ruolo? Insieme a Francesca Bernabini ed Emanuel Lo, Garrison ha preso parte alla giuria esterna di esperti di danza, per giudicare appunto le esibizioni dei ballerini della classe. I loro giudizi determineranno una classifica finale, che potremo scoprire durante la puntata in onda oggi, 25 febbraio. Un ritorno che ha emozionato i fan, che si chiedono se il coreografo possa ritornare in studio, magari nelle puntate serali del talent. Ricordiamo, infatti, che la fase finale del programma sta per iniziare e come sempre si svolgerà nelle puntate in prima serata. Il serale di Amici dovrebbe iniziare il 20 marzo, ma la data potrebbe subire qualche cambiamento.

Insomma, un tuffo nel passato che ha fatto battere il cuore ai telespettatori più affezionati. Quella di quest’anno, d’altronde, è la 20 esima edizione di Amici, il talent più longevo della nostra tv. 20 anni di emozioni e di nuovi talenti, nati proprio nella scuola di Amici E voi, lo seguite sin dall’inizio o vi siete appassionati alle avventure della famosa scuola soltanto di recente?