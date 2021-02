Andrea Zenga dopo il GF Vip, avete mai visto la sua casa? Super elegante: le immagini postate sul suo canale Instagram.

Anche se breve, quella di Andrea Zenga al GF Vip 5 è stata un’avventura davvero intensa. Pur essendo stato uno degli ultimi ad entrare in gioco, il concorrente ha saputo farsi conoscere a pieno, entrando nelle dinamiche della casa e facendosi apprezzare dai suoi coinquilini. In particolare dalla bellissima Rosalinda Cannavò, con la quale ha iniziato una relazione proprio nella casa più spiata della tv. Un flirt interrotto dall’eliminazione di Andrea nella puntata di lunedì 22 febbraio, quando ha perso il televoto contro Stefania Orlando e Samantha De Grenet. I due concorrenti, però, si sono promessi di ricontrarsi fuori dalla casa e di continuare la loro conoscenza. Nel frattempo, Andrea è tornato sui social e, in alcune stories postate su Instagram ieri, ha mostrato ai followers parte della sua casa di Milano. Curiosi di dare un’occhiata? Facciamolo insieme!

Andrea Zenga dopo il GF Vip: il concorrente mostra la sua casa a Milano, è bellissima!

Chi vincerà la quinta edizione del GF Vip? Manca davvero poco al gran finale, in onda lunedì 1 marzo, e i concorrenti non vedono l’ora di scoprire quale sarà il loro destino. Inutile dirlo, a pochi giorni dal termine, tutti vorrebbero arrivare in finale! Chi ha dovuto invece rinunciare al sogno proprio a pochi passi dalla fine è stato Andrea Zenga, eliminato nella scorsa puntata. Un percorso bellissimo, quello del concorrente, che ha ritrovato il dialogo col suo papà Walter Zenga, oltre che un gran bel feeling con Rosalinda. Nascerà un amore tra loro? Staremo a vedere! Nel frattempo, Andrea è tornato attivo sui social e nelle stories di ieri ha mostrato ai followers alcuni angoli della sua casa a Milano. Diamo un’occhiata:

Eh si, una casa super elegante, dai toni caldi: bianco e beige sono i colori predominanti, per un ambiente sobrio e moderno. E, come ha spiegato nelle stories, Andrea mostrerà meglio altri angoli della sua casa ai suoi fan, nei prossimi giorni. Cosa aspettate a seguirlo?

Andrea Zenga in casa con la ex?

Come mostra lo screen, Andrea ha taggato la sua mamma Roberta Termali nelle stories. Il motivo? Mettere a tacere una voce di gossip diventata virale sui social proprio ieri sera. Una voce secondo cui Andrea si trovasse nella stessa casa con la sua ex Alessandra, con cui partecipò a Temptation Island. Il dubbio è nato dal fatto che entrambi avessero mostrato le stesse lenzuola nelle stories. Con la sua solita educazione, Andrea ha spiegato di trovarsi in casa sì con una bellissima donna, ma si tratta della sua mamma! Insomma, Rosalinda può stare tranquilla.