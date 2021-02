Annalisa, sapete quanti tatuaggi ha? Il loro significato

Sapete quanti tatuaggi ha Annalisa Scarrone? Di seguito ve li elenchiamo tutti e vi diciamo il loro significato

Annalisa Scarrone è una cantante divenuta famosa nel 2010, in seguito alla partecipazione alla decima edizione di Amici di Maria De Filippi. In quell’occasione, la Scarrone si è classificata al secondo posto, vincendo il Premio della critica. Successivamente ha preso più volte parte al Festival di Sanremo nella categoria Big: nel 2013 con il brano Scintille, nel 2015 con il brano Una finestra tra le stelle, nel 2016 con il brano Il diluvio universale e nel 2018 con Il mondo prima di te, quando si è classificata al terzo posto. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui un MTV Europe Music Awards, un Wind Music Awards, un premio Mia Martini nel 2014. Nel 2013 ha rappresentato l’Italia agli MTV Italia Awards e all’OGAE Song Contest, dove si è classificata al terzo posto. Nel 2021 sale nuovamente sul palco dell’Ariston con il brano Dieci.

Annalisa Scarrone, quanti tatuaggi ha

Oltre alla passione per la musica, di cui Annalisa ne ha fatto diventare un vero e proprio mestiere, la Scarrone nutre un’altra passione. La cantante, infatti, ama piercing e tatuaggi. La cantante ha deciso di ‘scrivere’ sulla sua pelle. La Scarrone ha così inciso una conchiglia all’altezza dello sterno, un tocco sensuale di cui non sappiamo ancora il significato. Sulle spalle, invece, ha due lettere in corsivo, la ‘E’ e la ‘M’. Di queste sappiamo invece il significato: le due lettere infatti sono le iniziali dei suoi genitori, Elvio e Maura, con cui ha un legame particolare. Dietro l’orecchio sinistro, la cantante ha tatuata un piccolo gattino stilizzato. La cantante nutre uno smisurato amore per gli animali ed ha anche avuto due gattini. Infine, forse più significativo di tutti, la nota musicale che porta fiera sull’anulare.

Chissà se un giorno la Scarrone deciderà di incidere il titolo di un suo brano sulla pelle. Avendo una passione particolare per i tatuaggi, è probabile che la cantante non si fermi qui e decida di incidere sulla sua pelle altri simboli.