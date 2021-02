Il bambino che vedete in questa foto, con l’espressione simpaticissima, oggi è un personaggio davvero famosissimo e molto amato: di chi si tratta?

Oggi è un personaggio molto amato dal pubblico, famosissimo e dal talento straordinario: in questa foto era un bambino dall’espressione simpaticissima, lo riconoscete? Un vero artista, che si è destreggiato magnificamente in ambiti diversi, ottenendo sempre un grande successo. Attore, comico, conduttore, scrittore… potremmo continuare a lungo. Doveroso citare, parlando di lui, anche l’esperienza come direttore artistico di Sanremo. Possiamo dirvi che è originario di Firenze e, come da lui stesso raccontato, la sua vita non è stata proprio “semplice”. Come ha raccontato in alcune interviste, ci sono stati momenti difficili da affrontare. Al momento è al timone di uno show molto apprezzato, in coppia con un altro grande attore italiano: avete capito di chi stiamo parlando?

Chi è questo bambino, oggi personaggio famosissimo e molto amato dal pubblico?

Se vi soffermate a osservare l’immagine che vi abbiamo proposto, vi renderete conto che quel sorriso furbo è esattamente lo stesso che ammiriamo oggi in tv. Il bambino che vi abbiamo mostrato è il talentuoso e amatissimo Giorgio Panariello! Il celebre artista, classe 1960, che stiamo ammirando a “Lui è peggio di me”, insieme a Marco Giallini. La carriera di Giorgio Panariello è un susseguirsi di grandi successi, qualsiasi sia l’ambito a cui si guardi. Qualche mese fa ha preso parte a “Tale e Quale Show” e si è ritrovato anche a dover prendere “in mano” la conduzione, con l’ausilio degli altri colleghi presenti, in sostituzione di Carlo Conti che aveva contratto il Coronavirus. Nell’immagine che vi abbiamo fatto vedere, Giorgio Panariello era un bambino davvero adorabile. Proprio l’artista, qualche tempo fa, aveva parlato della sua infanzia e giovinezza e di quanto fossero stati fondamentali i nonni, che lo hanno cresciuto e che considera i suoi genitori.

Questa sera, Giorgio Panariello e Marco Giallini torneranno ad intrattenere il pubblico in prima serata!