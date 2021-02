Sapete chi è la compagna di Checco Zalone? Vi raccontiamo i dettagli della vita privata del famoso attore comico.

Il famoso comico, showman, attore e cabarettista è nato a Capurso, il 3 giugno del 1977. Checco Zalone, nome d’arte di Luca Pasquale Medici ha avuto un successo enorme con i suoi film che hanno incassato 220 milioni di euro, si legge su Wikipedia. Ma Luca Medici perchè ha deciso di chiamarsi così? Checco Zalone, si legge, ricorda l’espressione barese ‘che cozzalone’, che in italiani significa ‘che tamarro’. Ha iniziato la sua carriera suonando con alcuni musicisti jazz, poi approda a Zelig Off, nel 2005 e da lì comincia il suo successo. Checco Zalone regala risate ed intrattenimento ai suoi telespettatori. I suoi film non sono mai semplici commedie: dietro battute o espressioni divertenti, si nascondono sempre fini importanti. Ovvero far riflettere lo spettatore. Un esempio è Tolo Tolo, l’ultimo suo film che ha avuto un grande successo: nel film vengono affrontati temi come il razzismo, l’ipocrisia, il fascismo. Siamo qui per scoprire qualche curiosità sulla vita privata del famoso attore: sapete chi è la sua compagna?

Checco Zalone, sapete chi è la sua compagna? E’ apparsa in alcuni suoi film

Checco Zalone è molto riservato sulla sua vita privata. Sui social pubblica solo scatti che riguardano il lavoro! Sappiamo però che vive una magnifica storia d’amore con Mariangela Eboli, la donna che gli ha permesso inoltre di diventare papà di due magnifiche bimbe. Nel gennaio 2017 è nata la secondogenita, su Facebook annunciava: “Cari amici vi comunico che è nata la mia piccola Greta, un’altra femminuccia…!!! presto un cane maschio!“. Nel 2013 invece è nata la prima, Gaia.

Ma chi è la donna con cui condivide la vita? I due si sono conosciuti nel 2005 in un piano bar, in Puglia, dove lui suonava e cantava. Stanno insieme da più di quindici anni, e quando lui è stato in Africa per le riprese di Tolo Tolo, trascorrevano tutte le notti al telefono. Mariangela è l’amministratrice della società di Checco Zalone ma non solo: è apparsa anche in alcuni film del compagno! Si tratta di Cado dalle Nubi e Che Bella Giornata. In quest’ultima pellicola interpreta Susi, la cugina del protagonista.