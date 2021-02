Pronta a partire per l’Honduras insieme al resto del cast dell’Isola dei Famosi anche la bella ereditiera Drusilla Gucci.

Manca davvero poco alla partenza della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Al timone ci sarà la bravissima Ilary Blasi, ma questa è soltanto una delle tante novità di quest’anno per lo storico reality. La lista dei personaggi che faranno parte del gruppo di naufraghi reclutati è davvero interessante. In questo elenco spicca un nome, anzi, un cognome, in grado di destare molta curiosità. Ci riferiamo a Drusilla Gucci, finora estranea alla tv. Avrete certamente capito che si tratta dell’erede della famiglia Gucci, nome altisonante nel mondo della moda. Scopriamo qualcosa in più su questa bellissima concorrente dell’Isola.

Drusilla Gucci: lavoro, profilo Instagram ed altre curiosità sulla bellissima naufraga

Sappiamo che Drusilla fa parte della celebre famiglia di stilisti: è infatti figlia di Stefania e Uberto Gucci e pronipote di Guccio Gucci, capostipite della casa di moda fiorentina. Suo nonno, Aldo Gucci, era il fratello di Roberto Gucci, morto nel 2009. La moglie di quest’ultimo era la Duchessa Drusilla dè Caffarelli, quindi la concorrente in questione avrebbe anche sangue blu. Non si sa molto di Drusilla, ad esempio la sua data di nascita è sconosciuta. Dal suo profilo Instagram, seguito da quasi 8000 follower, possiamo vedere che la sua professione è quella di modella. Inoltre, sempre da quanto si apprende dal popolare social network, Drusilla ricopre il ruolo di testimonial dal brand Fratelli Piccini Jewellers e infatti nelle immagini postate sfoggia spesso gioielli stupendi. Nonostante ciò, per quanto riguarda l’abbigliamento, il suo stile appare abbastanza semplice: shorts, t-shirt, maglioni, felpe teddy bear. Un personaggio la cui presenza in Honduras sicuramente si noterà, ma dalle sue bellissime immagini si comprende facilmente che il contatto con la natura non le dispiaccia affatto. Inoltre, la giovane Gucci ama l’equitazione, come si vede da alcuni scatti che la ritraggono intenta in questo sport.

In attesa di conoscerla meglio all’Isola dei Famosi, non perdetevi gli aggiornamenti su questa scoppiettante nuova edizione.