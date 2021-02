Elisabetta Gregoraci, splendido annuncio a sorpresa: i fan sono pazzi di gioia per la novità; ecco di cosa si tratta.

È stata una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip. Parliamo di Elisabetta Gregoraci, la bellissima showgirl calabrese, alla sua prima volta in un reality tv. Un’esperienza stupenda per Elisabetta, che nella casa si è fatta conoscere a 360 gradi, entrando nel cuore di tantissimi fan. Che, al termine del suo percorso nel reality, hanno continuato a supportarla e seguirla, soprattutto attraverso i social. Ed è proprio ai suoi fan che, poco fa, la Gregoraci ha annunciato una meravigliosa sorpresa! Di cosa si tratta? Di una linea di maglie caratterizzate da due frasi iconiche di Elisabetta! Frasi che la concorrente ha pronunciato al GF e diventate virali tra i fan. Curiosi di vedere le splendide t-shirt? Scopriamole insieme.

Elisabetta Gregoraci, splendido annuncio a sorpresa: da mezzanotte online le t-shirt con le sue frasi iconica

Una notizia meravigliosa per i tantissimi sostenitori di Elisabetta Gregoraci. L’ex gieffina, in collaborazione con 3rebound, ha dato vita ad una capsule t-shirt, caratterizzata da alcune delle frasi iconiche pronunciate proprio da lei nella casa! La più famosa delle quali è l’indimenticabile “Ma cosa ne sssai!“, che Elisabetta ha ripetuto più volte durante una lita con Antonella Elia. Frasi che, sui social, sono diventate dei veri e propri tormentoni. E che, ora, potrete trovare proprio su queste magliette. In una story pubblicata poco fa, Elisabetta indossa la t-shirt nella sua variante bianca. Date un’occhiata:

E pochi minuti fa, la splendida conduttrice ha annunciato la novità con un post, in cui ha ammesso che questo è un giorno davvero speciale. Guardate un po’:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Eh si, se sei un fan di Elisabetta Gregoraci non puoi fartela scappare. Come annunciato sulla pagina social di 3rebound, si tratta di t-shirt in cotone organico, che saranno lanciate in quantità limitata. Notate bene: saranno disponibili online a partire da mezzanotte. Cosa aspettate? Le frasi iconiche di “Eligreg” attendono solo voi! Intanto, domani potrete rivedere Elisabetta in tv nella semifinale del GF Vip, in onda in prima serata su Canale 5. Manca davvero poco alla puntata finale, prevista per lunedì 1 marzo. Una puntata in cui accadrà davvero di tutto. Stay tuned!