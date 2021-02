Un vero mago della pasticceria, considerato il “re” del cioccolato, sorprendente retroscena su Ernst Knam: sapevate che ha preparato la torta nuziale di una celebre coppia?

Il “Re” del cioccolato è nato in Germania nel 1963 e la passione per i dolci ha origine nella sua infanzia. Studia fin da giovanissimo con grandi maestri e, col duro lavoro, ottiene un successo internazionale che lo consacra come uno dei pasticcieri più talentuosi e apprezzati. Approdato a Milano, apre la sua prima pasticceria e nel 2015 ottiene il titolo di “Chef Ambassador” per l’Expo 2015 insieme ad altri grandi artisti della gastronomia. Felicemente sposato e padre di quattro figli, il celebre pasticcere è anche seguitissimo sui social e il suo profilo Instagram conta quasi ottocentomila follower. C’è un retroscena che, forse, non conoscete riguardo ad Ernst Knam: sapevate che ha preparato una torta nuziale spettacolare per una coppia molto celebre?

Ernst Knam, spettacolare torta nuziale per una celebre coppia

Ernst Knam vanta tra i suoi clienti molti personaggi celebri, questo è indubbio. Il suo grande talento, infatti, è apprezzatissimo. Nel corso dei programmi di cui fa parte abbiamo avuto modo di ammirare la cura e la ricercatezza di ogni dolce da lui proposto: vere e proprie opere d’arte! Quello che, probabilmente, molti non sapranno è che a preparare la torta nuziale di una coppia molto celebre del mondo dello spettacolo è stato proprio lui! Di chi stiamo parlando? Di Daniele Bossari e Filippa Lagerback! La coppia è convolata a nozze il 1 Giugno del 2018, dopo che il conduttore, in diretta televisiva durante la sua avventura al GF Vip, ha chiesto alla compagna di sposarlo. La torta che Ernst Knam ha preparato per loro era un vero sogno: sette piani, finemente decorata con una cascata di fiori e “rigorosamente bianca”. Una meraviglia da guardare e, di certo, anche da gustare, visto l’indiscusso talento di Ernst Knam!

Conoscevate questa dolcissima “chicca” riguardo al celebre e talentuoso pasticcere?