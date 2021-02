GF Vip, “Non avere mai paura”: il messaggio inaspettato per Tommaso Zorzi arriva proprio da lui; ecco cosa è apparso sui social qualche ora fa.

Manca sempre meno alla finale del GF Vip 5. Un’edizione lunghissima, quella del reality di Canale 5 ancora in corso, ma che terminerà ufficialmente lunedì 1 marzo. Chi sarà il vincitore? Non è semplice rispondere a questa domanda. Di concorrenti forti e amati dal pubblico, in casa, ce ne sono davvero tanti. Tra questi c’è anche lui, Tommaso Zorzi, la vera rivelazione di questo GF Vip. Già conosciuto sui social, Tommaso ha conquistato il pubblico televisivo grazie al suo innato talento. Che, a quanto pare, lo porterà lontano: il nome di Zorzi, infatti, è già stato associato a tantissime trasmissioni tv. Dove lo rivedremo? Bisognerà attendere un po’ per scoprirlo. Nel frattempo, ieri sera, Tommaso ha condotto l’ultima puntata del GF Late Show, un “programma nel programma”, che ha intrattenuto i telespettatori ogni mercoledì sera. Al termine della serata, per Tommaso è arrivato un messaggio speciale attraverso i social. Leggiamolo insieme.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, “Non avere mai paura”: il messaggio inaspettato per Tommaso Zorzi arriva da un suo ex coinquilino

C’è chi lo vuole opinionista all’Isola dei Famosi, che lo immagina in un programma di Maria De Filippi. Una cosa è certa: per Tommaso Zorzi, quella al GF Vip è solo la prima di una lunga serie di esperienze di tv. Il giovane influencer ha conquistato tutti con la sua simpatia, ironia e la sua battuta sempre pronta. Spesso pungente e irriverente, Tommaso ha dimostrato di essere davvero pronto per la tv. Vincerà questa edizione del GF Vip? Questo lo scopriremo lunedì 1 marzo in prima serata, ma tra i suoi sostenitori c’è sicuramente lui, Francesco Oppini. Da quando ha lasciato la casa, di sua spontanea volontà, il figlio di Alba Parietti tifa apertamente per il suo amico, a cui ieri sera ha scritto parole meravigliose. In occasione dell’ultima puntata del Late Show, Francesco manda un augurio speciale a Tommaso per la sua carriera, dandogli preziosi consigli e ricordandogli la sua presenza:

Eh si, parole davvero meravigliose quelle di Francesco per Tommaso. Un rapporto speciale, quello che ha legato i due concorrenti in casa, che continuerà senza dubbio al termine del reality. E voi, per chi farete il tifo alla finalissima del GF Vip 5?