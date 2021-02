GF Vip, “E’ la vera stratega”: il marito di Stefania Orlando si scaglia contro la concorrente.

Mancano pochi giorni alla fine di questa scoppiettante edizione del Grande Fratello Vip. I colpi di scena sono all’ordine del giorno. Domani sera, venerdì 26 febbraio, ci sarà la tanto attesa semifinale, e sicuramente sarà una puntata sorprendente. Dopo la precedente, in casa ci sono stati nuovi scontri, in particolare, a destare grande caos, la scelta di Dayane, lunedì, di mandare al televoto Rosalinda con Stefania Orlando, dopo le parole di amore espresse proprio nei confronti della bella attrice. Questo gesto ha causato lo scoppio di polemiche contro la modella. Nel corso del nuovo appuntamento con CasaChi, Simone Gianlorenzi, marito della Orlando ha manifestato il suo pensiero, rivolgendo parole forti a Dayane: “E’ lei la vera stratega“.

GF Vip, il marito di Strefania dice la sua: “E’ lei la vera stratega”, dure parole contro la concorrente

Come abbiamo anticipato, il gesto di Dayane Mello ha destato grande polemica. La scelta di mandare in nomination Rosalinda Cannavò insieme con Stefania Orlando ha alzato un vero polverone. Infatti, poco prima, la modella aveva apertamente espresso i suoi sentimenti nei confronti della sua amata amica. Questo gesto ha portato alla nascita di diverse opinioni. Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, ospite a CasaChi, ha commentato quanto successo in questi ultimi giorni. Il musicista ha manifestato il suo pensiero, riguardo al fatto che sua moglie sia sempre in nomination: “Queste nomination sono la prova che Stefania è un personaggio forte. Stanno tentando in tutti i modi di farla uscire prima della finalissima“, ha espresso. Ma ha rivolto parole anche a Dayane Mello: “Finalmente si vede chi è la vera stratega della casa, Dayane Mello. Lunedì ha fatto un gesto brutto. A me ha colpito molto. Mi stupisce come le persone da casa possano supportare un personaggio così”.

Gianlorenzi, infatti, ha rivolte queste parole in seguito alla decisione della modella di mandare al televoto Rosalinda, dopo aver dichiarato nei confronti dell’attrice i suoi sentimenti. A quanto pare, il comportamento di Dayane ha scosso non poco, e anche il pubblico si è mostrato fortemente diviso. Chi uscirà venerdì 26 febbraio, tra Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando?