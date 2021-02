Giulia Salemi dopo il GF Vip, arriva la rivelazione tanto attesa: c’entra Pierpaolo Pretelli; ecco cosa è successo poche ore fa.

Manca sempre meno al gran finale del GF Vip 5. Lunedì 1 marzo si concluderà questa lunghissima edizione del reality show di Canale 5. Un’edizione che ha regalato tantissimi colpi di scena, lacrime, gioie e dolori, ma soprattutto amore. Come quello nato tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Un amore del tutto inaspettato, nato da un’amicizia che, giorno dopo giorno, è diventata qualcosa di più. E, dopo l’eliminazione della sua ‘Giuly’ dalla casa, Pierpaolo non vede l’ora di rivederla, al termine del gioco. Nel frattempo, seppur a piccole dosi, la bellissima influencer è tornata sui social e proprio ieri sera ha fatto impazzire i fan dei “Prelemi”. Ricordate quei messaggi che Pierpaolo e Giulia si sono scambiati in casa scrivendosi su dei post it? Ebbene, alcuni li conserva gelosamente Pierpaolo, altri li ha portati via Giulia. E, qualche ora fa, ha deciso di condividerli con i followers. Diamo un’occhiata.

Giulia Salemi dopo il GF Vip, la rivelazione tanto attesa: il contenuto dei bigliettini scambiati con Pierpaolo Pretelli

“Ti posso chiedere una cosa? Non smettere mai di ridere. È la cosa che più mi fa impazzire“. Questa è solo una delle tante frasi dolcissime che Pierpaolo ha scritto a Giulia nei famosi “bigliettini”. I fan, infatti, ricorderanno il loro scambio di domande attraverso de post it, che, però, il GF non ha mai inquadrato per bene. I telespettatori, quindi, non hanno mai saputo cosa i concorrenti si sono detti. Questo fino a qualche ora fa, quando la bellissima Salemi ha deciso di condividere su Instagram proprio alcuni ricordi del suo GF Vip. E tra i più belli, ci sono senza dubbio i bigliettini e la lettera di San Valentino scritti da Pierpaolo. “Ora li sto rileggendo ragazzi, mi sento male”, dichiara Giulia nelle stories, facendo impazzire i suoi fan. Fan che sui social non hanno trattenuto l’entusiasmo, dopo i video condivisi dalla loro beniamina. Ecco uno dei tantissimi tweet apparsi poche ore fa:

Os Stories da Giuly mostrando os Post it 😍😍 #PRELEMI pic.twitter.com/fUtwYywNEg — Bru🔮💉 (@brwninh4) February 24, 2021

Eh si, un momento davvero dolcissimo quello che Giulia ha condiviso con i suoi followers. Che possono gioire: oltre a rivedere Giulia in tv nella puntata di domani sera del GF Vip, potranno farlo sabato pomeriggio! La Salemi infatti sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, per un’intervista esclusiva da non perdere!