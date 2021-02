L’Isola dei Famosi 2021, ci sarà anche lei in Honduras: super annuncio

Super annuncio de L’Isola dei Famosi 2021, in Honduras è pronta a sbarcare anche lei: ecco di chi stiamo parlando

Quasi tutto pronto per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo un anno sabbatico a causa della pandemia di Covid-19, la rete del Biscione ha deciso di puntare nuovamente sulla versione italiana del reality show Celebrity Survivor. Si tratta di uno dei reality show più longevi della televisione italiana. Pensate che la prima puntata è andata in onda il 19 settembre 2003 su Rai 2. Quella che presto andrà in onda su Canale 5 sarà la quindicesima edizione del reality show. Il cast sembra essere quasi al completo e pochi minuti fa è stato annuncio un nome super.

L’Isola dei Famosi 2021, super annuncio: ci sarà anche lei

Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi si sta formando. La produzione, attraverso i canali social del reality show, ha annunciato i primi concorrenti della quindicesima edizione. In Honduras sono pronti a sbarcare: Awed (pseudonimo di Simone Paciello, youtuber), Vera Gemma, Drusilla Gucci, Brando Giorgi e Massimiliano Rosolino (in qualità di inviato). Nelle ultime ore, però, è stato fatto un altro annuncio che ha lasciato gli amanti del reality show a bocca aperta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

In Honduras, infatti, sbarcherà anche Elisa Isoardi, ex conduttrice de La prova del cuoco nonché ex compagna di Matteo Salvini. Questo l’annuncio della produzione sui social: “È pronta a fare un tuffo nelle acque cristalline dell’Honduras”. La Isoardi porterà in Honduras il suo charme e la sua eleganza, come ha dimostrato anche a Ballando con le Stelle. Si tratta di un nome top per il reality show. Mancano ancora molti nomi per completare il cast, ma i presupposti sono assolutamente ottimi. Ci aspetta un’edizione ricca di novità e colpi di scena. Al timone ci sarà Ilary Blasi, la quale dovrebbe essere accompagnata da altre due donne, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini.