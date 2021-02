Massimo Ghini, conoscete proprio tutto della vita privata dell’amatissimo attore? Chi sono i suoi ‘vecchi’ amori, ci sono anche due grandissimi attrici.

Questa sera ci sarà una nuova puntata dell’amatissimo show Lui è peggio di me; il programma sta conquistando il pubblico, grazie alla presenza di due amatissimi personaggi del mondo della televisione, ovvero Giorgio Panariello, e Marco Giallini. Ogni volta sono diversi gli ospiti, e nel nuovo appuntamento ci saranno grandi artisti. Tra di loro, non possiamo non citare Massimo Ghini, attore e regista teatrale italiano. Ghini ha ottenuto i primi elogi come attore teatrale, e nei primi tempi lavora anche come doppiatore e speaker radiofonico. La sua prima parte al cinema risale al 1979, nel film Speed Cross. Pian piano, il suo talento inizia a farsi prepotente, e raggiunge, così, una notorietà incredibile, fino al successo posseduto. Infatti, oggi, è conosciutissimo e amatissimo, le sue interpretazioni hanno incantato ogni volta i telespettatori. Ebbene, Massimo Ghini è oggi un attore amatissimo, e decisamente famoso. Ma vi chiediamo, conoscete chi sono stati i suoi ‘vecchi’ amori? Ci sono anche due attrici famosissime.

Massimo Ghini, conoscete chi sono stati i suoi vecchi amori?

Massimo Ghini è oggi un attore amatissimo, grazie alle sue brillanti e numerose interpretazioni ha conquistato il pubblico. Sono numerosi i film che hanno visto la sua presenza, come il già citato Speed Cross, Segreti Segreti, Compagni di scuola, Nel giardino delle rose, Zitti e mosca, Una storia semplice, Cominciò tutto per caso, La bella vita, Grazie di tutto, Natale a 5 stelle, Vivere, e tantissimi altri ancora, sarebbe davvero difficile citarli tutti. Ebbene, come abbiamo già riportato, Ghini è famosissimo, ma conoscete proprio tutto della sua vita privata? Sapete chi sono stati i suoi ‘vecchi’ amori? Sfogliando la sua biografia, leggiamo che nel 1986 ha avuto una relazione con l’attrice Sabrina Ferilli, conclusasi soltanto un anno dopo, quando sposa l’attrice Nancy Brilli, conosciuta sul set. Il matrimonio dura tre anni. Da una breve relazione con Federica Lorrai nascono due gemelli. Mentre dal 2002 è sposato con Paola Romano, da cui ha avuto due figli.

Lo sapevate? Ebbene sì! Come vi abbiamo anticipato, l’attore, proprio questa sera sarà tra gli ospiti di Giorgio Panariello e Marco Giallini, nello show Lui è peggio di me. Sicuramente, sarà un appuntamento ricco di colpi di scena!