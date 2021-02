Massimo Ghini, il figlio in ospedale: “Polmonite bilaterale da Covid”

Triste annuncio dell’attore Massimo Ghini: “Mio figlio in ospedale con una polmonite bilaterale da Covid”

Massimo Ghini è un attore e regista teatrale nato a Roma il 12 ottobre del 1954. Ha iniziato la sua carriera come animatore nei villaggi turistici, poi come attore di teatro dove ottiene i primi elogi recitando con registi del calibro di Franco Zeffirelli, Giorgio Strehler, Giuseppe Patroni Griffi e Gabriele Lavia e Vittorio Gassman. Tra le pellicole di maggior successo figurano Compagni di scuola, Indovina chi viene a Natale?, A casa tutti bene e i cinepanettoni della famiglia De Laurentiis. È stato protagonista anche di tantissime serie televisive, come Papa Giovanni, Piper e altre ancora.

Massimo Ghini, triste annuncio: “Mio figlio è in ospedale”

Ghini è stato legato sentimentalmente a Sabrina Ferilli, ma la loro relazione sentimentale è durata solo un anno. In seguito ha sposato la collega Nancy Brilli, conosciuta sul set di Due fratelli. Il loro matrimonio è durato tre anni. Ha avuto poi una breve relazione con Federica Lorrai, dalla quale sono nati i due gemelli Camilla e Lorenzo. Dal 2002, invece, è sposato con Paola Romano, da cui ha avuto altri due figli, Leonardo e Margherita. In una recente intervista all’AdnKronos, Ghini ha rivelato: “Dopo l’odissea di mia figlia che non riusciva a tornare da Londra in Italia ora ho anche mio figlio di 25 anni in ospedale con una polmonite bilaterale da Covid“. Il ragazzo avrebbe contratto il Covid in seguito ad una festa organizzata a casa insieme ad altri amici. L’attore ha poi aggiunto: “Quando ha scoperto di essere positivo diceva di sentirsi bene, poi dopo aver consultato il nostro medico di fiducia è stato portato di corsa in ospedale dove gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale. Ora sta meglio, è ancora positivo e si trova in un Covid-hotel e sta continuando a farsi la sua quarantena”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo Ghini (@massimoghinireal)

Il Covid-19 ha creato problemi anche all’altra figlia di Ghini: “Mia figlia Camilla non riusciva a rientrare dalla Gran Bretagna. Ci siamo trovati stranamente depistati, meravigliati, dal comportamento inaspettatamente superficiale di una nazione come la Gran Bretagna rispetto a questa problematica”.