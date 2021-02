Nina Zilli, vita privata: conoscete il compagno della famosa cantante? E’ un noto rapper e cantautore italiano!

Nina Zilli è una delle cantanti più amate d’Italia. Possiede un registro vocale da soprano, la sua voce è molto potente e riesce a conquistare davvero tutti! Maria Chiara Fraschetta è il suo nome ed è nata a Piacenza il 2 febbraio del 1980. Nina Zilli ha iniziato a lavorare come veejay di MTV prima di passare nel programma Roxy Bar, in qualità di co-conduttrice al fianco di Red Ronnie. Sapete perchè ha scelto di chiamarsi così? Ha preso spunto, si legge nella sua biografia su Wikipedia, dalla sua cantante preferita, Nina Simone. Il suo singolo apripista è stato ‘50mila‘, con Giuliano Palma: raggiunse un successo enorme e divenne colonna sonora del film di Ozpetek, Mine vaganti. Da lì a poco è diventata una delle cantanti italiane di maggior successo. Ma conosciamo qualcosa in più su lei…Sapete chi è il suo compagno? Anche lui è noto nel mondo della musica!

Nina Zilli vita privata: sapete chi è il suo compagno? E’ un noto rapper

Circa un anno fa, Nina Zilli si è mostrata al fianco del suo attuale compagno. Tra baci e tenerezze, la cantante svelava la sua nuova dolce metà, dopo la rottura con Oman Hassan. Ma chi è quest’uomo che ha fatto innamorare la famosa Nina Zilli? Parliamo di Daniele Lazzarin, in arte Danti! E’ un rapper, voce dei Two Fingerz. I due si sarebbero conosciuti durante la lavorazione del singolo ‘Tu e D’Io’ e del conseguente video musicale. Quel brano è stato scritto e cantato da Danti con il featuring di Nina Zilli e J-Ax.

Daniele, nato a Desio e classe ’81, ha formato il duo Two Fingerz con Riccardo Roofio Garifo e dal 2007 in poi è cominciato il loro successo. ‘Figli del caos’ e ‘La tecnica Bukowski’ sono alcuni dei loro brani noti. Danti ha scritto per J-Ax e Fedez il brano ‘Senza pagare’ e ‘Sconosciuti da una vita’ e non solo! Ha collaborato con artisti italiani famosissimi come Annalisa, Benji e Fede, Giuliano Palma e Fabri Fibra.

La coppia di cui vi parliamo è davvero affiatata: in occasione delle festività natalizie, Danti ha pubblicato un post insieme alla sua dolce metà sui social. “Tu, l’unica cosa bella in un anno da cancellare. Passate il vostro tempo con chi vi fa stare bene” è la dolce dedica scritta su Instagram, didascalia di una foto di coppia: