Altri nomi d’eccezione si aggiungono alla lista degli ospiti attesi per questo Festival di Sanremo 2021 per un omaggio a Ennio Morricone.

La fatidica data del 2 marzo si avvicina e tutto sembra essere pronto per inaugurare questa 71esima edizione del Festival di Sanremo. Ogni giorno si susseguono gli annunci sui vari ospiti che arricchiranno la storica kermesse canora. Dopo le tante difficoltà iniziali riguardo all’organizzazione osteggiata dalla situazione sanitaria, ora che finalmente è stata stabilita l’assenza del pubblico, si procede a vele spiegate verso quella che si preannuncia un’edizione coi fiocchi. Oltre agli strepitosi cantanti in gara, anche favolose co-conduttrici affiancheranno Amadeus in questa seconda avventura con la manifestazione sanremese. E gli ospiti? Secondo gli ultimi aggiornamenti, è stata smentita la presenza di Luisa Ranieri e Giorgia. Avremo però altri campioni dello sport come Alex Schwazer, Alberto Tomba e Federica Pellegrini. Sempre riguardo ai personaggi che animeranno il Festival, proprio in queste ore è arrivato l’annuncio da parte di un trio di cantanti davvero incredibile. Pronti a scoprire di chi si tratta?

Sanremo 2021, la notizia è appena arrivata: ecco chi ci sarà sul palco dell’Ariston

Con un bellissimo omaggio al compianto Ennio Morricone, sarà il trio de Il Volo a calcare il famoso palco sanremese. Accadrà durante la serata di mercoledì 3 marzo e sono stati proprio i diretti interessati a comunicarlo sui loro canali social. “Siamo lieti ed onorati di comunicarvi che mercoledì 3 Marzo saremo ospiti al FESTIVAL DI SANREMO! Ci esibiremo sul palco dell’Ariston con un tributo ad Ennio Morricone, una piccola anteprima del grande concerto che ci sarà a giugno”, si legge sotto il post sul profilo ufficiale del gruppo. Così, dopo aver trionfato nel 2015 con il brano ‘Grande amore’ ed aver partecipato come concorrenti nel 2019 con ‘Musica che resta’, Il Volo sarà di nuovo ospite del Festival come avvenne nel 2018.

La presenza di Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone è sicuramente un motivo ulteriore per seguire anche quest’anno Sanremo.