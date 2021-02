Teresa Cilia, l’ex amatissima tronista ha subito un’operazione al cuore: il messaggio social, cos’è successo.

La conosciamo benissimo per la sua partecipazione al programma Uomini e donne; Teresa Cilia durante la sua esperienza da tronista, ha vissuto momenti altalenanti, che l’hanno poi portata alla scelta di Salvatore Di Carlo. Insieme, hanno decisamente conquistato il pubblico. E grande attenzione ha poi riscontrato il percorso che li ha visti protagonisti nella trasmissione Temptation Island. Infatti, entrambi hanno mostrato fin da subito la mancanza provata. Bellissima la scena in cui Salvatore va da Teresa, per riabbracciarla, ed uscire insieme, ancora una volta, sempre più uniti, dalla trasmissione. Sappiamo, la coppia è giunta al matrimonio, e ha fatto sognare gli italiani, che li hanno seguiti, dato che sono molto amati. Anche sui social i follower mostrano grande affetto. Teresa attraverso delle storie, ieri, ha raccontato di dover subire un’operazione, oggi.

Teresa Cilia in ospedale: ha subito un’operazione al cuore, cos’è successo

L’abbiamo conosciuta ad Uomini e donne, dove in veste di tronista ha scelto Salvatore di Carlo; una storia che fin da subito ha conquistato i fan del programma. E che ha continuato a riscuotere un certo affetto anche dopo la partecipazione a Temptation Island. Un amore coronato dalla celebrazione del matrimonio. Da pochissimo, Teresa Cilia ha manifestato sui social quanto successo. Nella giornata di ieri ha pubblicato delle storie in cui ha rivelato di dover subire un’operazione al cuore, avvenuta poi oggi. Alla domanda dei suoi follower ‘a cosa devi operarti’, lei ha risposto: “Un intervento al cuore, perchè ho un buco, che ho già dalla nascita, e quindi devo chiuderlo”.

Teresa ha anche riferito di essere da sola, a causa del covid, e per questo non potrà esserci neanche Salvatore. Da pochissimo, ha però voluto rassicurare tutti, riportando sul profilo una foto, in cui ha manifestato il suo profondo ringraziamento: “Ringrazio tutti, grazie di cuore. L’intervento è andato bene”.