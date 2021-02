Vi sveliamo il valore del look scelto da Elisabetta Gregoraci durante la sua partecipazione a Le Iene: quel top fuxia ha conquistato tutti!

E’ una delle donne più chiacchierate di questo periodo. Elisabetta Gregoraci, ex concorrente del GF VIP, sta letteralmente spopolando in televisione. La famosa showgirl calabrese fa chiacchierare molto anche per i suoi magnifici look: il suo armadio è sotto le luci dei riflettori di tutte le donne che apprezzano tutti i capi che la Gregoraci indossa. Martedì 23 febbraio è stata ospite de Le Iene: vittima di uno scherzo, Elisabetta è stata invitata in studio. Per comparire sul palco de Le Iene, al fianco di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, ha scelto un look ‘caramella’: un top color fuxia ha lasciato il segno! Siamo qui per svelarvi il valore dell’outfit scelto dall’ex gieffina!

Elisabetta Gregoraci a Le Iene, il top fuxia conquista tutti: conoscete il valore del look?

Ha lasciato senza dubbio il segno l’incantevole showgirl calabrese: Elisabetta Gregoraci sul palco de Le Iene ha indossato un top che ha destato la curiosità di tutti! Un formato scultura, senza bretelle, color fuxia, con effetto incrociato all’altezza ombelico è la descrizione del top che ha scelto di indossare l’ex gieffina a Le Iene. Per completare il look ha scelto un pantalone nero aderente ed un paio di sandali con tacco a spillo! Ovviamente, per completare l’outfit, Elisabetta non ha rinunciato ai suoi bracciali in oro e diamanti!

Siete qui però per scoprire qualche dettaglio in più: il valore dei sandali che indossa è di ben 495 euro. Sono firmati Aquazzurra. Il top invece? E’ firmato Grinko. Non siamo riusciti purtroppo a risalire al prezzo.

Ad attirare l’attenzione di tutti anche la giacca Gucci indossata durante lo scherzo: conoscete già o immaginate il valore di quella giacca? Beh, parliamo di cifre importanti. Quel cappotto costa 1980 euro! Chi vorrebbe fare un giro nell’armadio di Elisabetta? L’ex gieffina ha bel gusto nel vestirsi!