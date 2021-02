Uomini e Donne, ecco le anticipazioni di oggi, giovedì 25 febbraio 2021: Roberta Di Padua tornerà in studio, ecco cosa aspettarsi dalla penultima puntata settimanale.

Oggi, giovedì 25 febbraio 2021, torna una nuova puntata di Uomini e Donne. Il penultimo appuntamento settimanale, come sempre, andrà in onda su Canale 5 alle 14.45. Nella puntata di ieri abbiamo assistito a tanti colpi di scena e sorprese: una segnalazione ha creato molte polemiche. Abbiamo conosciuto due nuovi Cavalieri e poi, protagonista dello studio, è stato Riccardo. Il Guarnieri si è seduto al centro dello studio con Elisabetta, una Dama che ha notato sin da subito e con cui ha scambiato due chiacchiere: Riccardo ha però deciso di non continuare la conoscenza, ha chiesto ad Antonella di uscire. Riccardo sembra aver girato pagina dopo la decisione di Roberta di chiudere la loro frequentazione? Sentite cosa succederà oggi in puntata!

Uomini e Donne Anticipazioni 25 febbraio: la Dama torna in studio!

Oggi, giovedì 25 febbraio, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni rivelano che in studio si parlerà ancora di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: secondo quanto si legge, il Cavaliere avrebbe inviato dei messaggi alla Dama. In studio si presenterà Roberta per parlare proprio con Riccardo della loro situazione: entrambi scopriranno di non essersi capiti, c’è stato uno sbaglio. Così, in conclusione, i due protagonisti del parterre senior decideranno di incontrarsi la sera per un chiarimento.

La puntata vedrà l’ingresso di due nuove Dame, Isabella ed Elsa e proprio quest’ultima è un volto conosciuto a Gemma Galgani. Ha abitato per molti anni a Torino e conosce molto bene la Dama, veterana di Uomini e Donne, perchè era sua cliente nella profumeria dove lavorava. Si accenderà una durissima discussione tra Gemma e la sua ‘nemica’, Tina Cipollari. L’opinionista del dating show si allontanerà dallo studio: qualche minuto dopo, farà chiudere il microfono della Galgani per riaprirlo con un distorsore vocale. Sarà uno show da non perdere!