Verissimo torna sabato 27 febbraio 2021 e sarà una puntata davvero pazzesca: Silvia Toffanin ospiterà in studio due donne dello spettacolo! Ecco l’annuncio.

Il programma del sabato non ha mai deluso i telespettatori: Verissimo, ogni weekend, regala intrattenimento, ospiti, rivelazioni e tante tante emozioni al suo pubblico! Nell’ultima puntata andata in onda, il 20 febbraio, abbiamo ascoltato Belen Rodriguez: la mamma di Santiago è prossima a regalare a suo figlio una sorellina. L’argentina è in dolce attesa ed a Silvia Toffanin ha raccontato i dettagli del periodo meraviglioso che sta vivendo. Ci siamo emozionati con la showgirl ma nuovi ospiti stanno per tornare in onda su Canale 5 sabato 27 febbraio per regalarci nuove emozioni. Vi abbiamo già annunciato che una degli ospiti sarà Giulia Salemi: l’ex concorrente del GF VIP racconterà i retroscena ed i suoi sentimenti vissuti nella Casa più spiata d’Italia. Chi altro ci sarà? Il programma ha appena annunciato una coppia, insolita, ma davvero magnifica!

Verissimo sabato 27 febbraio: magnifico annuncio, saranno in studio insieme!

Verissimo sabato 27 febbraio regalerà davvero tanto intrattenimento: sarà impossibile staccarsi dalla tv! Oltre Giulia Salemi, vedremo una delle coppie più amate in Italia: parliamo di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser! Belli e sempre più innamorati: racconteranno dettagli inediti sulla loro meravigliosa storia d’amore. Ma non è tutto! Proprio poche ore fa, il canale Instagram di Verissimo ha svelato altre due donne che racconteranno di sé a Silvia Toffanin ed al pubblico di Canale 5!

Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi saranno ospiti nello studio della conduttrice Mediaset! Sapete perchè saranno proprio loro, insieme, ospiti? Sono loro le due opinioniste della nuova edizione de L’Isola dei Famosi! “Una coppia così non si era mai vista. Sabato a Verissimo le opinioniste della nuova edizione dell’Isola dei Famosi: Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini” scrive il canale IG di Verissimo.

Beh, ne vedremo delle belle sabato: non resta che far partire il countdown!