Andrea Zenga, arriva l’incontro tanto atteso: è accaduto subito dopo il GF VIP, lo scatto è apparso su Instagram.

È stato uno dei protagonisti di questa edizione del GF Vip. Nonostante sia entrato quasi alla fine, si è fatto conoscere ed apprezzare sia fuori che dentro la casa. Parliamo di Andrea Zenga, l’ultimo eliminato del reality show di Canale 5. Andrea ha lasciato la casa lunedì sera, perdendo al televoto contro Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Nella casa, Andrea ha conosciuto Rosalinda Cannavò, con cui ha iniziato una relazione proprio pochi giorni prima di uscire. Scoppierà l’amore tra loro? Staremo a vedere! Nel frattempo, anche fuori dalla casa è successo qualcosa di speciale per Andrea: un incontro che attendeva da tempo. Ecco cosa è successo.

Andrea Zenga, dopo il GF Vip arriva l’incontro tanto atteso: lo scatto è emozionante

Una splendida sorpresa per Andrea Zenga dopo l’esperienza al GF Vip. Per lui è arrivato un incontro tanto atteso, quello con il padre Walter Zenga! Durante la sua esperienza in casa, Andrea aveva già incontrato il suo papà due volte: la prima volta nel giardino, con un incontro faccia a faccia; la seconda volta in video, in presenza anche del fratello Nicolò. Ebbene, è proprio in compagnia del fratello Nicolò che Andrea ha incontrato il suo papà Walter, che, come aveva promesso loro durante l’ultima chiacchierata, è tornato in Italia proprio per questo. Dopo pochi giorni dall’uscita di Andrea dal GF, infatti, è arrivato lo scatto emozionante, condiviso proprio dall’ex gieffino su Instagram:

Eh si, un momento davvero emozionante, immortalato in uno scatto dolcissimo: “Start 26/02/2021”, è la didascalia scritta sulla foto, a segnare un nuovo inizio. Una parentesi, quella del rapporto con il suo papà, che sarà affrontata senza dubbio anche nella puntata di domani di Verissimo, dove Andrea Zenga sarà uno degli ospiti speciali, insieme a Giulia Salemi. Una puntata imperdibile, ma prima c’è la semifinale del GF Vip: accadrà di tutto, appuntamento a questa sera su Canale 5!