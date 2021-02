Anna Tatangelo ha nuovamente cambiato look, cosa ha combinato ai capelli? La cantante di Sora si è mostrata proprio così.

È una delle voci più amate ed apprezzate della musica italiana, Anna Tatangelo. Entrata nel cuore di tutti gli italiani nel lontano 2002 quando, per la prima volta, ha preso parte al Festival di Sanremo, riuscendo addirittura ad aggiudicarsi la vittoria, la giovane Cantante di Sora continua a decantare di un successo davvero clamoroso. E, badate bene, non facciamo soltanto riferimento a quello proveniente dalla sfera lavorativa e professionale, ma anche quella proveniente dai social. Vera e propria regina del web, l’ex compagna di Gigi D’Alessio decanta di un profilo Instagram ricco di followers davvero impressionante. Ed anche lei, dal canto suo, non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico. Ricco di incantevoli scatti fotografici e momenti inerenti alla sua quotidianità, la Tatangelo sa sempre come condividere ed interagire con i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, in attesa di una strepitosa ed ultima puntata de ‘Il Cantante Mascherato’, la bella Anna ha mostrato al suo pubblico il suo cambio look. Cosa avrà combinato adesso ai suoi capelli la Tatangelo? Siete curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Anna Tatangelo cambia look, sapete cosa ha fatto ai suoi capelli? Incredibile!

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Anna Tatangelo non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico social. Solita a renderli partecipi delle sue gioie e dei suoi dolori, la giovane cantante di Sora è sempre disponibile ad aggiornarli anche su tutto quelle che le succede durante il giorno. Lo ha fatto anche qualche ora fa, come dicevamo precedentemente. Quando, comodamente seduta all’interno di un salone da parrucchiere, la giovane non ha potuto fare a meno di mostrare ai suoi sostenitori il suo clamoroso cambio look. Ebbene si, Anna Tatangelo ha nuovamente cambiato il colore ai suoi capelli. Perché, lo sappiamo benissimo, il biondo non è assolutamente il suo colore naturale. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: cosa ha deciso di fare? Siete proprio curiosi di saperlo? Vediamo le immagini del prima e del dopo.

Questo, da come si può chiaramente vedere, è il prima. Anna Tatangelo, infatti, si mostra bionda. Ecco, ma come sarà dopo? E, soprattutto, cosa ha deciso esattamente di fare ai capelli? Scopriamolo.

Ebbene si. Anna Tatantelo è ritorna alle ‘origini’. Addio, quindi, al bellissimo biondo, che, in qualche modo, ha determinato la sua rinascita personale e professionale. E bentornata al colore scuro. Cosa ne dite di questo ‘sconvolgente’ cambio look? Per noi, come al solito, è decisamente approvato. Per voi?