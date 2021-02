Anticipazioni GF Vip, 26 febbraio: scontri, colpi di scena e l’annuncio di tutti i finalisti di questa edizione.

Ci siamo! Mancano pochissime ore alla semifinale del GF Vip 5. Quella di questa sera, 26 febbraio 2021, sarà infatti la penultima puntata di questa lunghissima edizione del reality show di Canale 5. “Una puntata che vi lascerà senza parole”, è quanto ha scritto il GF nell’ultimo post condiviso sui social. Cosa accadrà durante la diretta? La finale di lunedì 1 marzo è sempre più vicina e, ormai, il cerchio si stringe: chi riuscirà ad arrivare alla tanto agognata ultima puntata? In seguito, le anticipazioni della semifinale.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Anticipazioni GF Vip, 26 febbraio: cosa accadrà in semifinale

Chi vincerà la quinta edizione del GF Vip 5? È la domanda che tutti i telespettatori si pongono, ma la risposta arriverà soltanto lunedì 1 marzo, giorno del gran finale. Questa sera, 26 febbraio, andrà invece in onda la semifinale dello show. Una semifinale che si prospetta ricca di colpi di scena! Si, perché a quanto pare questa sera scopriremo chi saranno i finalisti ufficiali di questa edizione. Innanzitutto, avremo il verdetto del televoto tra Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando: una delle due dovrà abbandonare definitivamente la casa e lasciare il gioco proprio ad un passo dalla finale. L’altra sarà automaticamente in finale o ci saranno nuove nomination? Questo non è ancora chiaro, ma non si esclude la possibilità di un televoto flash aperto durante la puntata, attraverso il quale il pubblico sceglierà chi effettivamente dovrà arrivare in finale. Potrebbe quindi esserci una doppia eliminazione. Ma le ipotesi avanzate dai telespettatori nelle ultime ore sono davvero tantissime, ma per ora nessuna notizia ufficiale: per scoprire cosa accadrà nel dettaglio, bisognerà attendere la puntata di questa sera!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Puntata dove, senza dubbio, si affronterà la tematica più calda di questi ultimi giorni: la discussione tra Rosalinda e Dayane Mello. Dopo la scelta di quest’ultima di mandare in nomination l’amica contro Stefania, Rosalinda sembra non voler perdonare del tutto la Mello. E nonostante un riavvicinamento, qualcosa tra le due sembra essersi rotto per sempre. Cosa accadrà durante la diretta di questa sera? Le due amiche riusciranno a metterci una pietra sopra? Molto dipenderà anche dall’esito del televoto: se Rosalinda dovesse uscire, il “senso di colpa” potrebbe colpire Dayane.

Per scoprire tutti i dettagli della semifinale del GF Vip, non vi resta che sintonizzarvi su Canale 5 a partire dalle ore 21 e 45! Sarà una puntata incredibile! Stay tuned!