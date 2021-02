A distanza di pochissime ore dall’annuncio della chiusura anticipata di Live, Barbara D’Urso ha rotto il silenzio: cosa ha detto sui social.

La notizia è stata data qualche ora fa: Live-Non è la D’Urso chiude. A differenza dell’anno scorso che, come ben sapete, è proseguito fino alle metà inoltrata del mese di Giugno, il programma in prima serata della bellissima Barbara D’Urso terminerà esattamente tra cinque settimane. Stando a quanto scritto in questo ultimo comunicato scritto e firmato dalla Mediaset, sembrerebbe che l’ultima puntata di questa stagione di Live andrà in onda Domenica 28 Marzo. Insomma, un gran colpo di scena, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, diciamoci la verità, era diventato un vero e proprio appuntamento fisso. Però, lo sappiamo benissimo: non tutti i mali vengono per nuocere. E così se da una parte, quindi, Live chiude, dall’altra c’è una grandissima novità in arrivo per la D’Urso e tutti i suoi sostenitori. In tutto questo, però, che ne pensa la bella Barbara? Proprio pochissime ore fa, la conduttrice campana ha rotto il silenzio. Scopriamo insieme le sue parole dopo l’annuncio della chiusura di Live.

Barbara D’Urso, le prime parole dopo la chiusura di Live: il video social

Proprio attraverso un video condiviso sul suo canale social ufficiale, Barbara D’Urso non ha potuto affatto fare a meno di esprimere le sue prime parole dopo l’annuncio della chiusura di Live. Domenica 28 Marzo, come detto precedentemente, sarà l’ultima puntata di questo 2021. Poi, come sottolineato dalla diretta interessata, l’appuntamento sarà per l’anno prossimo. Ecco, ma cosa accadrà adesso? Stando a quanto si apprende da questo brevissimo video, sembrerebbe che siano in arrivo nuove ed importanti novità. Non soltanto, infatti, l’appuntamento con Pomeriggio Cinque è confermato, ma quello con Domenica Live è confermato ed inoltre anche prolungato. Al momento, infatti, non si sa quanto durerà la diretta e né fino a quando andrà in onda. Fatto sta che, a quanto pare, sembrerebbe essere un appuntamento inedito ed imperdibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

‘Io vi racconto la vita’, dice Barbara D’Urso ai suoi sostenitori in questo brevissimo video social.

Cosa ne pensate voi?