Tra pochissime ore ci sarà la finale di questa seconda edizione de Il Cantante Mascherato: Milly Carlucci svela un’anticipazione clamorosa.

Ci siamo: questa sera, Venerdì 26 Febbraio, andrà in onda l’ultima puntata de Il Cantante Mascherato. Giunta alla sua seconda edizione, la divertentissima trasmissione di Milly Carlucci si appresta a salutare il suo pubblico. Proprio quest sera, infatti, andrà in onda la finale. Al termine della quale, come ogni ‘gara’ che si rispetti, verrà decretato il vincitore. Se, infatti, la scorsa edizione è stata vinta da Teo Mammuccari travestito da coniglio. Chi sarà colui o colei che, invece, riceverà il premio in questa seconda edizione? Ovviamente, al momento, è ancora tutto da scoprire. In gioco, come senz’altro saprete, sono rimaste soltanto quattro maschere. E sarà proprio tra queste, quindi, che verrà decretato il vincitore. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa ci riserverà quest’ultima puntata del programma, siete curiosi di scoprire un’anticipazione davvero ‘clamorosa’. A rivelarla al suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano è stata proprio la padrona di casa. Qualche ora fa, attraverso un video condiviso sul suo canale social ufficiale, la conduttrice ha svelato che si verificherà qualcosa che non si è mai verificato in tutta la storia del programma. Scopriamo insieme i dettagli.

Il Cantante Mascherato finale, incredibile anticipazione svelata da Milly Carlucci

Mancano pochissime ore, quindi. E, finalmente, scopriremo chi sarà il vincitore di questa seconda edizione de ‘Il Cantante Mascherato’. In attesa di saperlo, però, è bene che voi che sappiate che, nel corso della puntata finale del programma di Milly Carlucci, assisteremo a qualcosa davvero di inedito. ‘Abbiamo per la prima volta nella storia mondiale del programma una manche dedicata ai duetti’, è proprio questo quello che ha detto la padrona di casa della trasmissione su Rai Uno ai suoi sostenitori. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, così come tutte le altre volte, anche l’ultima puntata de Il Cantante Mascherato sarà davvero imperdibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: come saranno disposti i ‘gruppi’? Il Lupo duetterà con Anna Tatangelo. La Farfalla con il mitico Red Canzian. Il Pappagallo con l’inimitabile Rita Pavone. Ed, infine, l’orso con la simpaticissima Cristina D’Avena. Insomma, degli ospiti davvero pazzeschi, c’è da ammetterlo. E che, senza alcun dubbio, renderanno ancora di più strepitosa la puntata finale del programma.

Chi sarà, quindi, secondo voi il vincitore di questa seconda edizione? Avete già un vostro preferito? E, soprattutto, chi si nasconderà dietro le maschere di questi animali? A questa domanda e a tutte le altre, ovviamente, non abbiamo risposta. Ma se siete curiosi di saperne di più, non vi resta che seguire l’appuntamento di questa sera.