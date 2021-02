Dopo Uomini e Donne, Chiara e Davide vivono una splendida storia d’amore: poche ore fa su Instagram, una splendida dedica.

Sono passate già alcune settimane dalla scelta di Davide Donadei nello studi di Uomini e Donne. I fan del dating show sanno bene che la scelta del giovane pugliese è ricaduta sulla romana Chiara Rabbi, preferendola a Beatrice Buonocore. I due hanno iniziato a frequentarsi lontano dalle telecamere e quindi nella vita reale. La neo coppia era presente anche in studio alla scelta di Sophie Codegoni dove sono apparsi sorridenti e felici insieme. Ma, ovviamente, ai curiosoni delle storie che passano ad uomini e donne, non basta. Molti sono i seguaci della coppia che li seguono sui social e soprattutto su Instagram, dove ripercorrono le loro “stories” quotidiane, non perdendoli mai di vista. È proprio qui che, qualche ora fa, i due ‘piccioncini’ si sono lasciati andare ad una dolcissima dichiarazione d’amore. Scopriamo insieme le loro parole.

Uomini e donne, Chiara e Davide: la conferma sui social

Per il Donadoni sono stati mesi di tentennamenti. La sua scelta è stata ricca di ostacoli e ripensamenti, ma alla fine è ricaduta su Chiara. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice sembrano vivere un amore da favola. Vivono la maggior parte del loro tempo insieme e la loro felicità è davvero contagiosa. Dopo quasi un mese dalla scelta, non sono mancate le parole di Davide a confermare il suo amore per la giovane Rabbi. “Oggi sono felice e ho il cuore che va a tremila. […] in molti dicono che la felicità si la solo un attimo da o prendere al volo quando passa, io credo che la felicità sia l’insieme di molti attimi che ti fanno battere il cuore più veloce […]”, così recita il post che Davide ha dedicato alla sua bella romana. Un post conferma del loro amore che ha fatto entusiasmare i fan e ricredere, a chi invece, per questa storia, non ci avrebbe speso un soldo. A sigillare il tutto è stata Chiara: “[…] sei davvero un grande uomo e io sono orgogliosa di essere al tuo fianco. Ti amo”, queste le parole della bella mora come commento di risposta al post.

Una dichiarazione di amore di entrambi, insomma. Chissà come si evolveranno le cose tra i due, ma i loro occhi sembrano prevedere il meglio.