Cristina D’Avena è il simbolo dell’infanzia di intere generazioni: il video dolcissimo del suo passato, il ricordo emozionante condiviso dall’artista alcuni anni fa

Nata a Bologna nel 1964, Cristina D’Avena è un vero e proprio simbolo per intere generazioni. La sua magnifica voce ha accompagnato la nostra infanzia e ancora oggi è capace di catapultarci indietro nel tempo e farci provare sensazioni indescrivibili. L’esordio nel panorama artistico arriva giovanissima con “Lo Zecchino d’Oro”. La sua carriera eccezionale prosegue riscuotendo un immenso successo e la talentuosa cantante incide diversi album e brani da milioni di copie vendute. Indimenticabile la sua esperienza di attrice, in cui ha interpretato “Licia” nella serie tv tratta dall’omonimo e celebre cartone animato. La celebre star si è cimentata anche nel ruolo di conduttrice. Nel 2019 l’abbiamo ammirata a Sanremo in un duetto con Shade e Federica Carta. Cristina D’Avena è una delle voci più amate in Italia: il video dolcissimo del suo passato, ricordo emozionante.

Cristina D’Avena, il ricordo emozionante: il dolcissimo video del suo passato

Seguitissima sui social, la talentuosa artista ha un profilo Instagram seguito da oltre quattrocentomila follower. Qui, la cantante pubblica scatti che riguardano i suoi impegni lavorativi, ma anche ricordi del passato. Proprio come ha fatto alcuni anni fa, quando ha regalato ai suoi fan un video dolcissimo che arriva direttamente dalla sua infanzia. Come abbiamo detto, Cristina D’Avena ha esordito allo Zecchino D’Oro. La talentuosa artista aveva solo tre anni e mezzo quando conquistò il pubblico con il suo “Valzer del Moscerino”. A riproporre il filmato di quell’emozionante giorno è stata proprio lei che, che lo ha condiviso tramite il celebre social. In allegato, una toccante didascalia dedicata a Cino Tortorella, icona della televisione e, soprattutto, dei programmi per i giovanissimi. Ecco di seguito l’emozionante video condiviso qualche anno fa da Cristina D’Avena.

Immagini dolcissime che scaldano il cuore, un vero tripudio di emozione. Cristina D’Avena era una bambina tenerissima e di una bellezza incantevole che è rimasta invariata anche oggi.