Cristina D’Avena è stata la colonna sonora di tantissimi cartoni animati, ma avete mai visto sua sorella? Sono due gocce d’acqua.

È stata la protagonista indiscussa di intere ed intere generazioni, Cristina D’Avena. Detentrice di una voce soave e dolcissima, la bellissima cantante bolognese è stata la cantante di numerosi cartoni animati. A partire dalla mitica ed intramontabile canzone de ‘I Puffi’. Fino Rossana, Sailor Moon, Lady Oscar e tanti tanti altri ancora. Ecco, ma tralasciando questo aspetto professionale e lavorativo, che da come si può chiaramente comprendere è noto e conosciuto a tutti, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? In particolare, siete curiosi di sapere se ha una sorella e, soprattutto, di sapere com’è? Ebbene. Ve lo anticipiamo subito: Cristina D’Avena ha una sorella più piccola di lei di circa dieci anni fa. E, vi assicuriamo, è la sua vera e propria fotocopia. Si, avete letto proprio bene: Cristina e sua sorella, di nome Clarissa, sono due gocce d’acqua. Siete curiosi anche voi di capire qualche cosa in più? Vediamo insieme ogni cosa.

Cristina D’Avena, avete mai visto sua sorella? Gli scatti ‘impressionanti’: che somiglianza!

Tralasciando, quindi, l’aspetto professionale, che come dicevamo precedentemente, è noto a tutti, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su Cristina D’Avena? In particolare, la famosissima colonna sonora di numerosi cartoni animati che hanno fatto la storia di tantissime generazioni, ha una sorella o è figlia unica? Ebbene. Come detto poco fa, la bellissima D’Avena ha una sorella. E, così come lei, è davvero bellissima. Come facciamo a saperlo? Beh, la risposta è davvero scontata. Sul profilo Instagram ufficiale di Cristina, oltre ad incantevoli scatti fotografici, abbiamo rintracciato diverse fotografie in compagnia proprio di sua sorella. Lei si chiama Clarissa, come anticipato. E, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe essere più giovane della conosciutissima D’Avena di circa dieci anni. Le due donne, da quanto si legge, sembrerebbero avere un rapporto davvero speciale. E questo lo si deduce, inoltre, anche dalle numerose fotografie che la cantante condivide con il suo pubblico social.

Dite la verità: non sono due gocce d’acqua!?! Bellissime entrambe, complimenti alla mamma e al papà!