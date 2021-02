Ezio Greggio, rivelazione inaspettata: solo adesso racconta cos’è successo

Ezio Greggio, durante in’intervista al Corriere della Sera, si è lasciato andare ad una rivelazione inaspettata: ecco le sue parole

Ezio Greggio è uno dei conduttori storici della televisione italiana. L’uomo è uno dei volti di Striscia la Notizia, tg satirico ideato da Antonio Ricci in onda tutte le serue su Canale 5. Greggio ha infatti condotto il programma sin dalla prima edizione ed insieme ad Enzo Iacchetti ha formato un duo celebre. Oltre che conduttore, Greggio è anche attore e cabarettista. Greggio, inoltre, risiede nel principato di Monaco, dove organizza il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie.

Ezio Greggio, rivelazione inaspettata: le sue parole

Greggio è – come abbiamo detto – uno dei volti di punta di Striscia la Notizia. Il conduttore siede dietro al famoso bancone del tg satirico dal 1988. L’uomo, però, ha fatto capire di voler andare oltre il programma diretto da Antonio Ricci e in un’intervista al Corriere della Sera ha rivelato: “Ci sono state delle occasioni. Ricordo un approccio pesante per condurre Sanremo. Ma ho contratti con Mediaset che si rinnovano e diventa difficile fare trattative. Io di Striscia non mi stancherei mai, ma a questo punto della carriera vorrei aggiungere anche altre esperienze“.

Il conduttore di Striscia la Notizia si è lasciato andare inoltre ad una rivelazione inaspettata: “Un anno e mezzo fa ho fatto un numero zero, l’Ezio Greggio Show, destinato a Canale 5. C’erano la scrivania, il pubblico, la musica live. L’impianto di Letterman. Ospiti Paolo Bonolis e Antonella Clerici, Rocco Hunt cantava e il povero Matteo Troiano stonava. Lo mostrammo a Mediaset, tutti entusiasti. Mai andato in onda”. Greggio ha poi aggiunto nell’intervista: “Ho chiesto lumi e non ho capito perché non si è fatto. Prima o poi, da qualche parte, lo porterò”. Sicuramente sarebbe stato uno spettacolo molto bello ed è un peccato che la rete del Biscione non abbia colto l’occasione. Resta comunque la speranza di vederlo in futuro sui canali Mediaset o su un’altra rete.