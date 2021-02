GF Vip, clamorosa gaffe: va in onda per sbaglio, ma tutti lo notano; il video è già virale sui social.

Mancano pochissime ore ad una nuova puntata del GF Vip. Non una puntata qualunque: si tratta della semifinale di questa quinta edizione del reality show di Canale 5. La finale si terrà lunedì 1 marzo 2021 e siamo certi che riserverà tantissime sorprese. Tra le altre cose, ci sarà un balletto di cui saranno protagonisti gli ex concorrenti del GF Vip. Di spoiler, sui social, ne abbiamo avuti un bel po’ nei giorni scorsi. Gli ex gieffini, infatti, nelle loro stories hanno postato più volte immagini delle prove. Ma, pochi minuti fa, è stato proprio il GF a mandare in onda delle immagini che, con ogni probabilità, non dovevano essere trasmesse. Come è accaduto ieri pomeriggio, anche oggi i vip sono stati rinchiusi in cucurio: il motivo? In salotto c’è qualcuno! Ed oggi, per errore, il GF ha mandato in onda proprio le immagini del salotto, dove alcuni degli ex concorrenti erano intenti a provare il balletto. Diamo un’occhiata!

GF Vip, clamorosa gaffe: va in onda per sbaglio, gli ex concorrenti sono in casa!

Quello che era solo una voce è stata decisamente confermata poco fa: gli ex concorrenti del GF Vip hanno preparato un balletto per fare una sorpresa nella puntata finale. A svelarlo del tutto è stato proprio il GF che, poco fa, ha mandato in onda delle immagini che non dovevano essere trasmesse. In salotto, mentre i concorrenti ancora in gara sono chiusi in cucurio, c’erano Giulia Salemi, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta, Cecilia Capriotti e Massimiliano Morra! Gli ex gieffini erano intenti a fare le prove del balletto, che vedremo nell’ultima puntata del reality e che, con ogni probabilità, non avremmo dovuto vedere oggi! Questo piccolo “errore” della produzione però ha fatto impazzire i telespettatori, che non hanno potuto non notare i loro ex beniamini in salone! In cucurio, intanto, la musica è ad altissimo volume, in moda da non far capire nulla ai concorrenti di quello che sta accadendo in casa. Ecco le immagini trasmesse poco fa, riportate da tanti utenti sui social:

Insomma, un piccolo errore che ha emozionato i followers, che non vedono l’ora di vedere tutte le sorprese in serbo per la finale! Prima però c’è la semifinale di questa sera, in cui accadrà davvero di tutto. Appuntamento su Canale 5, alle ore 21 e 45. Stay tuned.