La semifinale del GF Vip si preannuncia a dir poco sorprendente: la puntata si apre con un incidente per la contessa De Blanck.

Serata importantissima questa per i concorrenti del GF Vip: proprio in questa puntata scopriremo chi sarà l’eliminata tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. Una nomination che ha scatenato un vero e proprio inferno nella Casa: l’amicizia tra Dayane Mello e l’attrice siciliana sembra davvero giunta al capolinea. Rosalinda e gli altri coinquilini accusano la modella brasiliana di pensare solo al gioco e di non essere capace di instaurare legami affettivi profondi. Mandando al televoto l’amica contro la Orlando, Dayane spererebbe di eliminare definitivamente dal gioco quest’ultima nonostante il prezzo sia rischiare l’uscita di Rosalinda. Grande suspence quindi per l’esito di questo televoto. Ma i colpi di scena non sono finiti qui! Questa sera, come annunciato dalla pagina ufficiale del GF, ci sarà un’altra eliminazione a sorpresa tramite una votazione flash. Intanto, già in apertura, la puntata ci ha regalato una sorpresa. Si tratta di qualcosa che è accaduto alla contessa Patrizia De Blanck. Vediamo cosa è successo.

GF Vip, incidente per la contessa De Blanck: c’entrano i suoi denti

Dando il benvenuto al pubblico in studio e da casa, Alfonso Signorini ha aperto la puntata salutando come sempre gli ex concorrenti. Dopo aver scambiato qualche divertente battuta con Cristiano Malgioglio, il conduttore ha chiesto alla contessa De Blanck di fargli un bel sorriso. La nobildonna, famosa per avere la risposta pronta in ogni occasione, ha candidamente dichiarato di avere perso un dente. Ovviamente, in modo molto simpatico come solo lei sa fare, la De Blanck ha esclamato: “Ho morso un biscotto, ma poi è anche il dente mio! Ma siccome io me ne f***o…”.

E infatti Patrizia ha sfoggiato ugualmente un sorriso, infischiandosene di tutto. Ma è proprio questo che la rende così unica ed amabile, no?