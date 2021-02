A pochissime ore dalla messa in onda della semifinale del GF Vip, Andrea Zenga compie un gesto per Rosalinda: immagine dolcissima.

Sono trascorsi soltanto pochissimi giorni da quando Andrea Zenga, dopo poco meno di tre mesi dall’inizio della sua nuova avventura televisiva, è uscito definitivamente dalla casa del GF Vip, eppure l’ex concorrente di Temptation Island continua a catturare l’attenzione su di sé. Perché? Beh, la motivazione è davvero semplice. Il giovane Zenga, infatti, è stato colui che ha conquistato il cuore della bella Rosalinda Cannavò. Si, è proprio così: con i suoi modi di fare da gentiluomo e sempre super rispettoso nei confronti dell’attrice siciliana, il bell’Andrea è riuscito a conquistare i sentimenti della giovane Rosalinda. Cosa ne sarà di loro? Ovviamente, al momento, non possiamo svelarvi nulla di più. Eppure, quello che possiamo dirvi con certezza è che sembrerebbe proprio che i due giovani ragazzi abbiano intenzioni davvero molto serie. Non soltanto, infatti, ce lo testimonia la lettera che, dopo qualche giorno dalla sua uscita, la Cannavò ha scritto per Andrea. Ma ce lo conferma anche il gesto che, poche ore fa, il bel Zenga ha fatto e mostrato alla dolce Rosalinda. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Andrea Zenga, il gesto per Rosalinda a poche ore dalla semifinale

Mancano pochissime ore alla semifinale del GF Vip. Semifinale che, come raccontato anche in diversi nostri articoli, sarà ricco di sorprese e colpi di scena. Non soltanto, infatti, in questo appuntamento verranno eletti tutti i finalisti di questa edizione, ma verrà anche decretato il nome dell’eliminata tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. Scelta da Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli, la coppia formata da queste due fantastiche donne è stata mandata al televoto. E soltanto una di loro, purtroppo, potrà continuare la sua corsa al serale. Chi sarà? Al momento, non sappiamo darvi alcuna informazione certa. Anche se, c’è da ammetterlo: è una gran bella sfida. Sia Stefania che Rosalinda, infatti, sono state delle vere e proprie protagoniste indiscusse di questa quinta edizione. Ed entrambe, lo sappiamo benissimo, possono definirsi le vincitrici. Soprattutto Rosalinda. Che, proprio grazie a questo percorso, è riuscita a ritrovare se stessa e non solo. Ecco, ma a proposito di questo: avete visto il gesto di Andrea Zenga per lei? A qualche ora di distanza dall’incontro con suo padre, l’ex concorrente di Temptation Island è partito per Roma. E, sul suo canale social ufficiale, non ha potuto fare a meno di mostrare un gesto per la sua Rosalinda.

‘Con te’, ha scritto Andrea Zenga a corredo di questa immagine che mostra un bigliettino scritto, molto probabilmente, da Rosalinda. Cosa ne pensate di questa coppia?