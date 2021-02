Fuori dalla casa del Gf Vip non si fa altro che parlare di chi sarà il vincitore, a tal proposito, Giacomo Urtis fa un’importante rivelazione.

Manca meno di una settimana alla finale del Grande Fratello Vip e la tensione cresce, sia fuori che dentro. Tre finalisti sono già stati acclamati: Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Venerdì 26, invece, scopriremo chi tra Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando, Samantha De Grenet e Andrea Zelletta sarà il prossimo candidato al podio. Naturalmente sono partite le scommesse. Sia tra il pubblico a casa che tra gli ex concorrenti della casa, ovviamente. Ad ostentare previsioni sono soprattutto i concorrenti eliminati che rivelano quali sono le proprio opinioni a riguardo. Tra questi, Giacomo Urtis. Che al settimanale “Nuovo”, non si è tirato indietro nel dire la sua opinione su chi potrà essere, a detta sua, il vincitore di questa edizione. Scopriamo insieme la sua sorprendente rivelazione.

Gf vip, Giacomo Urtis e la rivelazione sul vincitore: chi sarà secondo lui?

Due settimane fa, Tommaso Zorzi è stato dichiarato terzo finalista della casa con il 61% dei voti da casa che l’hanno favorito rispetto a Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta. Lunedi 1 Marzo verrà dichiarato il nuovo vincitore del Grande Fratello Vip e molti ex gieffini stanno rilasciando interviste dove professano opinioni e previsioni su quello che succederà nella finale. Tra questi, spicca il nome di Giacomo Urtis che parlando del suo amico e compagno di avventura Tommaso Zorzi ha detto: “La vittoria se la contendono Dayane Mello e Stefania Orlando. Tommaso? I migliori non vincono mai”. Insomma, sembrerebbe avere chiare le idee il chirurgo dei vip. Secondo lui l’influencer milanese non vincerà nonostante lo meriti molto. Una finale tutta al femminile quindi sarà quella prevista dall’Urtis.

Dayane Mello, sappiamo essere molto amata al di fuori, nonostante gli ultimi episodi che l’hanno portata ai ferri corti con Rosalinda. Stefania Orlando, invece, è stata considerata la Queen di questo Gf Vip, ma è attualmente in nomination. Quindi, attualmente, non sappiamo se andrà in finale. Oppure no. Ma sarà davvero così? Possiamo scoprirlo solo lunedì dove saremo tutti sintonizzati su canale Cinque.