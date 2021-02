Stasera, venerdì 26 febbraio 2021, è attesa una nuova puntata del GF VIP: è appena arrivata una clamorosa anticipazione, nessuno tra i concorrenti se lo aspetta!

Questa sera di venerdì 26 febbraio è attesa una nuova ed elettrizzante puntata del Grande Fratello VIP. Parliamo della semi finale! L’appuntamento di questa sera lascerà i telespettatori ed i Vipponi senza parole, come ha anticipato anche il reality. Cosa accadrà durante la diretta? Innanzitutto, avremo il verdetto del televoto tra Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando: le due veterane della Casa più spiata di Cinecittà si ritrovano a ‘combattere’ per la finale. A decidere chi delle due tornerà a casa è ovviamente il pubblico! Sicuramente si affronterà stasera su Canale 5 il tema ‘scontri’: negli ultimi giorni nella Casa si sono accese liti davvero pesanti. Arriva un nuovo colpo di scena, a poche ore dalla semifinale: il GF VIP attraverso i suoi canali social ha lanciato una nuova anticipazione davvero clamorosa! Ecco cosa succederà stasera.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF VIP, clamoroso colpo di scena: accadrà stasera, nessuno se lo aspetta

A grandissima sorpresa, è arrivato un nuovo annuncio: questa sera di venerdì 26 febbraio andrà in scena, su Canale 5, la semi finale del Grande Fratello VIP. A quanto pare una tra Rosalinda o Stefania non sarà l’unica a dover abbandonare la Casa e quindi rinunciare alla finale. Pochi minuti fa è arrivato un annuncio ufficiale da parte del reality. “Stasera sarà aperto un televoto flash per una seconda e decisiva eliminazione. Pronti per questo colpo di scena?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Parliamo di un evento che farà sicuramente andare in tilt i concorrenti che non si aspettano tale colpo di scena. Ci sarà una DOPPIA eliminazione! Ora, a poche ore dalla diretta, parte dunque un secondo toto nome: chi saranno i finalisti ufficiali? Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 a partire dalle ore 21.45!