Uomini e Donne, chi è Giancarlo, il cavaliere del famoso dating show di Canale 5: Instagram, vita privata, figli e cognome.

Continuano davvero alla grandissime le avventure dei ciascun cavaliere e di ciascuna dama, oltre ai tronisti, di questa edizione di Uomini e Donne. Tra le tante new entry di quest’anno, a catturare maggiormente l’attenzione del pubblico italiano è stato il simpaticissimo Giancarlo. Giunto nella trasmissione di Maria De Filippi qualche mese fa, il cavaliere ha facilmente catturato gli occhi su di sé. E, d’altra parte, potendo chiaramente ammirare la sua simpatia, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Sempre con la battuta pronta, il bel Giancarlo è, senza alcun dubbio, un gran bella scoperta. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? In queste settimane, è vero, abbiamo potuto ascoltare le sue storie sulla frequentazione con Aurora Tropea e con la bella Alessandra, ma di ‘privato’, invece, cosa sappiamo esattamente? In particolare, cosa occorre sapere sulla sua vita privata, biografia e molto altro ancora. Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Scopriamo insieme ogni cosa.

Chi è Giancarlo di Uomini e Donne: Instagram, vita privata e figli

In attesa di scoprire, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, cosa accadrà tra lui e la bella Alessandra, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su Giancarlo Cellucci? Giunto nella trasmissione di Uomini e Donne qualche mese, il cavaliere si è messo immediatamente in gioco con la romana Aurora. E, dopo aver chiuso con lei, con la dama Alessandra. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? In un vero e proprio batter baleno, come dicevamo precedentemente, il cavaliere del parterre ha mostrato una simpatia incredibile. E, soprattutto, ha saputo conquistare davvero tutti. Ma cosa è importante sapere su di lui? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi racconteremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, le notizie che abbiamo a nostra disposizione sono davvero pochissime. Attualmente, infatti, non sappiamo esattamente quanti anni abbia e, soprattutto, che lavoro svolga. Fatto sta che, da come dichiarato dal diretto interessato, Giancarlo sembrerebbe essere nato a Roma. E che è proprio qui che tuttora vive. Della sua vita privata, invece, abbiamo qualche notizia in più. Anche perché, sia chiaro, è stato proprio il diretto interessato a parlarne in una delle recentissime puntate del dating show. Giancarlo, ovviamente, è stato sposato. Ed attualmente è padre di due figli.

Ha un profilo Instagram, Giancarlo? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si. Il cavaliere di Uomini e Donne, infatti, sembrerebbe possedere un profilo privato, che addirittura conterebbe più di 1500 followers.