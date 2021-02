Giulia Salemi ha sfoggiato un look davvero incantevole per la semifinale del GF Vip, sapete il suo prezzo? La cifra è da urlo: scopriamolo!

Insieme ad Elisabetta Gregoraci, anche Giulia Salemi ha sfoggiato un look davvero incredibile per la semifinale. Uscita dalla casa del GF Vip esattamente una settimana fa, all’interno del gioco l’influencer milanese ha saputo catturare l’attenzione su di sé non soltanto per la sua immensa simpatia, ma anche per la sua spropositata bellezza. Impossibile, infatti, dimenticare l’abito indossato nel corso dell’ultima puntata trascorsa in casa. Ma non è affatto finita qui. Anche il look sfoggiato per la semifinale, infatti, è stato davvero strepitoso. Ecco, ma in che cosa è esattamente consistito? Beh, la risposta è davvero semplice: per la penultima puntata del reality, la Salemi ha indossato un lungo abito di colore nero con una scollatura davvero incredibile. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: a quanto ammonta esattamente il prezzo? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Giulia Salemi, look strepitoso per la semifinale del GF Vip: sapete il prezzo?

Per la penultima puntata del GF Vip, anche Giulia Salemi, così come tutti gli altri concorrenti in casa e quelli presenti in studio, ha sfoggiato un look davvero da urlo. Con indosso un lungo abito di colore nero che presenta esattamente al centro un taglio che esalta la sua scollatura e la sua perfetta forma fisica, la modella italo persiana ha incantato tutti i presenti in studio e i telespettatori da casa per la sua immensa bellezza. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: ma a quanto ammonta il suo look? Se, in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato della cifra da capogiro di quello sfoggiato da Elisabetta Gregoraci, siete curiosi di sapere quello esibito dalla Salemi? Scopriamolo insieme.

Ebbene si. Avete letto proprio bene: l’abito indossato da Giulia Salemi per la semifinale del GF Vip sembrerebbe costare ben 1850. Insomma, un prezzo davvero da capogiro, c’è da ammetterlo. Ma che, diciamoci la verità, ne vale davvero la pena.

È davvero bellissima Giulia Salemi, vero? Lo è sempre, avete ragione. Ma questa sera, bisogna ammetterlo, lo è ancora di più!