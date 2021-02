L’Isola dei Famosi con i suoi concorrenti ufficiali è pronta a regalare emozioni uniche. Sono stati resi noti altri tre nomi: ecco chi saranno i prossimi naufraghi del reality!

L’Isola dei Famosi sta per tornare in tv e questa edizione si prepara ad essere davvero pazzesca. Il reality show 2021 torna con Ilary Blasi alla conduzione: una novità amata da tutti! Il pubblico di Canale 5 non vede l’ora di guardare, in tutta la sua bellezza, la nuova presentatrice che sarà affiancata da due altre splendide donne donne! Parliamo di Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi: saranno loro le opinioniste del reality show! Massimiliano Rosolino sarà l’uomo del cast: è lui l’inviato speciale in Honduras! Ma chi saranno i protagonisti di questa edizione? Il programma, attraverso il suo canale Instagram, sta lanciando pian piano tutti i nomi dei prossimi naufraghi: proprio pochi minuti fa è spuntato fuori un nuovo trio. Ecco il nome di altri tre concorrenti ufficiali!

L’Isola dei Famosi, i concorrenti ufficiali: confermati altri tre nomi, splendido annuncio social

L’Isola dei Famosi in questo 2021 sarà davvero pazzesco! Il reality ogni giorno, attraverso i canali social ufficiali, sta annunciando i prossimi naufraghi che voleranno in Honduras per vivere un’emozione davvero unica e coraggiosa. E’ arrivato l’annuncio di altri tre concorrenti ufficiali nelle ultime ore: faranno parte del cast 2021 anche Angela Melillo, Gilles Rocca e Valentina Persia! Sono pronti a mettersi in gioco, a vivere una nuova avventura, a mettersi in gioco con se stessi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Sono questi i nomi annunciati oggi, 26 febbraio. Oltre questi tre, faranno parte de L’Isola dei Famosi anche Vera Gemma, Drusilla Gucci, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Akash, Carolina Stramare, il Visconte Guglielmotti. I biglietti per volare in Honduras sono pronti: i telespettatori attendono con ansia nuovi nomi ma soprattutto la data ufficiale di inizio!