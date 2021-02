A Verissimo, le opinioniste de L’Isola dei Famosi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, hanno svelato cosa faranno insieme nella prima puntata del reality!

Manca pochissimo al ritorno in televisione del reality più seguito dagli italiani, appassionati d’avventura! L’Isola dei Famosi entrerà ben presto nelle nostre case per regalarci tanto intrattenimento. Il cast scelto per questa nuova edizione è davvero pazzesco: Ilary Blasi sarà alla conduzione, accompagnata da Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi che faranno parte del programma in qualità di opinioniste. Massimiliano Rosolino sarà l’inviato in Honduras e…chi sono i prossimi naufraghi? Qualcuno è stato già annunciato, come Vera Gemma, Awed, Elisa Isoardi..altri invece saranno ben presto resi pubblici! Intanto, arrivano le prime anticipazioni da chi sta ‘preparando’ il reality. Le due opinioniste, Elettra ed Iva, sono ospiti di Verissimo sabato 27 febbraio. In anteprima, sono uscite le prime dichiarazioni: le due donne hanno fatto una rivelazione davvero clamorosa. Accadrà nella primissima puntata del reality! Ecco di cosa si tratta.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Isola dei Famosi, Elettra ed Iva Zanicchi a Verissimo: “Succederà nella prima puntata”

Le opinioniste de L’Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi, sono ospiti di Verissimo sabato 27 febbraio. Sono uscite le prime anticipazioni del programma e dunque, alcune dichiarazioni! C’è una notizia che farà brillare gli occhi a tutti: le due donne, amatissime dal pubblico italiano, hanno rivelato cosa stanno preparando per la prima puntata de L’isola! Essendo Elettra la ‘Regina del twerk’ italiano, la Zanicchi ha deciso di prendere lezioni per regalare uno sketch davvero ‘bollente’ al pubblico di Canale 5! Nella prima puntata de L’Isola dei Famosi le due opinioniste ‘twerkeranno’ insieme! La promessa è stata lanciata da Iva Zanicchi al pubblico di Mediaset, durante la sua ospitata a Verissimo: “Se Ilary vorrà prometto che, dopo qualche lezione, alla prima puntata io ed Elettra twerkeremo insieme”.

Ai microfoni di Verissimo, la Lamborghini si è detta entusiasta per questa nuova avventura: le due donne vanno molto d’accordo. La Zanicchi anche ha commentato “Mi sento a mio agio, siamo una bella coppia. Lei mi è molto simpatica, è una ragazza spontanea e vera”.