Lady Gaga sbarca in Italia per il film su Gucci, ma sapete dove vivrà? La decisione ‘condizionata’ dal Coronavirus

Stefani Joanne Angelina Germanotta, vero nome di Lady Gaga, è una delle popstar più famose a livello mondiale. Si tratta di un’artista camaleontica, conosciuta per i modi eccentrici. La cantante si è imposta da subito nel panorama musicale ed in molti l’hanno definita una delle migliori interpreti pop del XXI secolo. Ha debuttato nel 2008 con l’album The Fame, incluso dalla rivista Rolling Stone tra i 100 migliori album di debutto della storia. Da esso sono stati estratti vari singoli, tra cui Just Dance e Poker Face, che hanno riscosso un grande successo a livello mondiale. A The Fame ha fatto poi seguito nel 2009 l’EP The Fame Monster, dal quale sono stati estratti i singoli Bad Romance, Telephone e Alejandro, ancora più famosi dei precedenti. Il secondo album in studio della cantante, Born This Way, ha raggiunto il primo posto negli Stati Uniti e in altri venti stati. Di recente, il suo sesto album in studio, Chromatica, ha segnato il ritorno della cantante alle sonorità dance pop degli esordi. Tale album è diventato il sesto consecutivo dell’artista a debuttare in vetta alla Billboard 200, rendendola la cantante più veloce nella storia a riuscirci. La cantante ha venduto più di 30 milioni di album e più di 160 milioni di singoli. Durante la sua carriera ha inoltre vinto vari premi, tra cui un Premio Oscar per la migliore canzone per il brano Shallow, due Golden Globe, undici Grammy Award e un Premio BAFTA alla migliore colonna sonora (prima artista donna a riceverlo).

Lady Gaga sbarca in Italia: dove alloggerà

L’artista di fama mondiale ha origini italiane. Il nonno, infatti, è emigrato negli Stati Uniti da Naso, in provincia di Messina. Lady Gaga, dunque, è sempre stata molto legata all’Italia. Di recente, ha raggiunto il nostro paese per partecipare alle riprese del film dedicato al delitto Gucci, dove vestirà i panni di Patrizia Reggiani. Per partecipare alle riprese, che si terranno in giro per il nostro paese, l’artista ha preso un attico in affitto al centro di Roma. La casa italiana della cantante di fama mondiale affaccia sui Fori Imperial. La scelta di prendere in affitto un appartamento è stata condizionata dalla pandemia di Coronavirus. L’artista, infatti, ha scelto di non alloggiare in hotel, decidendo dunque di tutelarsi e preferendo la sistemazione in un appartamento.

Mentre è in Italia, però, Lady Gaga è stata colpita da un evento drammatico. Il suo dog-sitter negli Stati Uniti è stato sparato e i suoi cani sono stati rubati. La star ha offerto mezzo milione per ritrovarli.