Ad un passo dal finale, ad Amici 2021 arriva Linus a decretare la sua classifica di gradimento: ecco chi arriva al primo posto.

Manca poco al serale di Amici 2021 e la tensione si fa sempre più sentire tra i ragazzi di Amici. I cantanti in gara sono tutti speranzosi di arrivare alla fase finale del talent show. Consapevoli del fatto che il numero di posti è limitato e qualcuno dovrà sacrificare la propria presenza. I giudici di Amici sembrano ormai avere le idee chiare su chi portare al serale. I loro, però, sono pensieri contrastanti, sviluppati in base ai loro gusti. Ed ecco che la conduttrice e creatrice del format di talento in onda su Canale 5 ha chiamato Linus. Il dj di radio 105, in collegamento, ha visto i cantanti esibirsi in alcune cover di successo e ha stilato la sua classifica di gradimento. Sapete chi ha conquistato il primo posto? Scopriamolo insieme.

Linus ad Amici: chi ha avuto il podio in classifica?

Gli allievi della scuola più famosa d’Italia hanno fatto le loro esibizioni. Tancredi ha cantato stressed out. Leonardo La Macchia, sempre e per sempre di De Gregori, mentre Esa, faccio un casino e Deddy, invece, ha portato la cover di Random Sono un bravo ragazzo un po’ fuori i testa. Aka7even si è presentato con Dusk till down di Zayn.

Emula si esibita cantando Gabriel, famosa colonna sonora di “Tre metri sopra il cielo”. Mentre Ibla ha riportato Don Raffaè, di cui Rudy non aveva apprezzato la poca ironia che aveva messo nel pezzo di De andré. Gaia, la New Entry, ha portato Di sole e di azzurro di Giorgia. Raffaele Renda, pookiee e San Giovanni, Vita spericolata. La classifica ha visto sul podio Ibla e Enula con un bel 9. A seguire Gaia, San Giovanni e Raffaele che si sono meritati un 8

In fondo alla classifica Tancredi con 5, il quale ha avuto qualche incertezza. Ai restanti, ha dato comunque un bel 7 per piccole imprecisioni. Il famoso DJ si è congedato dicendo che la musica colpisce ogni persona in modo diverso e quindi il suo parere non è di certo assoluto. Si è complimentato, infine, con tutti loro data l’aria positiva che emanano.