L’Isola dei Famosi, svelate alcune immagini inedite del backstage della promo con Ilary Blasi: il video è davvero imperdibile.

Era il momento che tanti aspettavamo: l’inizio di una nuova edizione de L’Isola dei Famosi. A distanza di poco meno di due anni dall’addio di Alessia Marcuzzi, l’adventure reality è pronto ad approdare su Canale 5 con una conduttrice davvero d’eccezione. Stiamo parlando proprio di lei: Ilary Blasi. Dopo aver salutato definitivamente il pubblico del Grande Fratello Vip, la bellissima moglie di Francesco Totti si appresta a condurre un nuovo e divertentissimo reality show. Ecco, ma cosa occorre sapere esattamente? Al momento, non possiamo svelarvi grandi cose, ve lo ammettiamo. Qualche ora fa, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sono stati annunciati altri tre naufraghi ufficiali. Ma fino a questo momento, però, non abbiamo ancora notizia del cast al completo. Quello che, però, possiamo dirvi per certo è che manca davvero pochissimo all’inizio di questa nuova edizione. Cosa ce lo fa pensare? Beh, la risposta è davvero semplice: proprio questa sera, per la prima volta in assoluto, è stato mandato in onda il primo promo ufficiale del reality. Sapete che, però, sul suo canale social ufficiale, è stato condiviso il backstage ‘da brividi’? Scopriamolo insieme. Vi anticipiamo: resterete anche voi senza parole!

L’Isola dei Famosi, mostrato il backstage inedito del promo: esperienza ‘da brividi’ per Ilary Blasi

Proprio questa sera, Venerdì 26 Febbraio, è andato in onda, per la prima volta in assoluto, la promo ufficiale della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Appurato che, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la prima puntata dell’adventure reality andrà in onda Lunedì 15 Marzo, proprio qualche istante fa è stato mandato in onda la promo ufficiale. Ecco, ma sapete che, ancora prima di questo momento, è stato svelato sul profilo Instagram ufficiale del programma è stato svelato un backstage davvero inedito? Si, avete letto proprio bene: proprio qualche ora fa, è stato pubblicato un video davvero incredibile. Durante il quale, vi assicuriamo, vediamo Ilary Blasi alle prese con un’esperienza davvero ‘da brividi’. Bando alle ciance, scopriamo insieme di che cosa parliamo esattamente.

Con una scenografia completamente in verde, intenta a sistemare trucco e parrucco e tutta abbardata, la bellissima Ilary Blasi viene mostrata proprio mentre registra la promo ufficiale di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Insomma, diciamoci la verità: le immagini mostrate dal video in alto, sono davvero incredibili.

Se questi sono i presupposti, bisogna ammetterlo, ci aspetta un’edizione de L’Isola dei Famosi davvero imperdibile. Anche voi siete d’accordo con noi?